Flere uddannelsesinstitutioner skrotter øksekød i kantinerne

En række uddannelsesinstitutioner har valgt ikke længere at servere oksekød i deres kantiner.

Det oplyser serviceleverandøren Compass Group, der står bag en kampagne, som har ført til det nye tiltag.

Københavns Professionshøjskole er en af dem, som har valgt at skrotte oksekød.

Ifølge Søren Erichsen, som er uddannelsesstedets ressourcedirektør, skal tiltaget ses i sammenhæng med, at Københavns Professionshøjskole har fokus på den grønne omstilling.

- Vi oplever, at der er stor opbakning til det. Der vil altid være nogle, som er utilfredse, men grundlæggende er der opbakning - både fra vores studerende og medarbejdere.

Også på Syddansk Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Roskilde Festival Højskole, SOSU Esbjerg og Randers Social- og Sundhedsskole er det slut med oksekød i kantinerne.

På Søndre Campus på Københavns Universitet har man ikke serveret oksekød siden 2020, oplyser Compass Group.

Søren Erichsen forklarer, at man tidligere har haft kødfrie dage i Københavns Professionshøjskoles kantiner.

- Vi har nu taget et mere strategisk valg om, at vi skal arbejde med grøn omstilling. Både i vores uddannelser og på Campus. Derfor er det et oplagt tidspunkt (at skrotte oksekød, red.).

Ifølge en rapport fra tænketanken Concito står oksekød for 55 procent af de drivhusgasudledninger, der kommer fra danskernes fødevarer.

Søren Erichsen siger, at der på sigt vil blive arbejdet yderligere med at gøre Københavns Professionshøjskoles kantiner mere bæredygtige. Det er dog ikke blevet besluttet endnu, hvilke tiltag der skal tages.

- Vi har ambitioner om noget videre, men præcis hvad det betyder, kan jeg ikke sige endnu. Vi skal have vores studerende og medarbejdere med.

