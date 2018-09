Flere udlændinge forlader Danmark med lommepenge fra staten

Stadig flere indvandrere og flygtninge tager imod tilbud om at rejse hjem mod kontant betaling, viser nye tal.

En økonomisk gulerod fra staten får et stigende antal flygtninge og indvandrere til at forlade Danmark og returnere til deres hjemlande.

Det viser nye tal fra Dansk Flygtningehjælp ifølge Kristeligt Dagblad.

Den såkaldte repatrieringsstøtte dækker udgifter til flybillet og flytning. Desuden modtager personerne et tilskud på op til 133.866 kroner til at komme på fode i hjemlandet.

Støtten hører under Udlændinge- og Integrationsministeriet.

De nye tal viser, at mens cirka 150 personer fik repatrieringsstøtte i 2014 og 2015, steg antallet af flygtninge og indvandrere, der rejser hjem med lommepenge fra de danske myndigheder, til over 300 i 2016 og 2017.

Tendensen ser ud til at fortsætte i 2018, hvor 232 personer har taget imod den særlige støtte frem til udgangen af august.

Udviklingen glæder udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V).

- Vi ser en stigning, og det er positivt, nu hvor tallene ellers har ligget meget stabilt i en årrække, siger hun til Kristeligt Dagblad.

- Mit fokus er, at de mennesker, der kan rejse hjem og måske aldrig er faldet til i Danmark, får en mulighed for at begynde forfra i deres hjemland. Hvis man ikke er faldet til her, giver det ingen mening, at man skal være her, siger Inger Støjberg.

Hos Dansk Flygtningehjælp kan asylchef Eva Singer ikke pege på en entydig forklaring på de seneste års stigninger i antal repatrierede. Tallene kan ifølge hende skyldes løbende forbedringer af repatrieringsordningen og bedre støtte til børns skolegang.

- Men vi ved også, at flere somaliere har fået inddraget deres opholdstilladelse, og det kan have skabt en utryghed hos den gruppe, som gør, at de har valgt at rejse hjem, siger Eva Singer til Kristeligt Dagblad.

/ritzau/