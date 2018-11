Flere udsatte må bede organisationer om mad

Stramninger af kontanthjælpen har betydet, at flere fattige ikke har råd til mad, lyder det fra sociale organisationer. Vi er ved at komme tilbage til en tid, hvor filantropiske foreninger holdt suppekøkkener, mener professor

Hver måned modtager Frelsens Hær i Sønderborg mindst 10 henvendelser fra familier, der mangler mad. Ofte aner forældrene ikke, hvad de skal stille op, for de ønsker ikke at sende deres børn i skole uden madpakke.

”Vi taler med langt flere familier end tidligere, der mangler mad først på måneden. I det hele taget er det ikke at have råd til mad blevet et større problem,” siger lederen af Frelsens Hær i Sønderborg, Astrid Christensen.

I Sønderborg hjælper Frelsens Hær i øjeblikket 125 familier, hvoraf en stor del er ramt af regeringens såkaldte kontanthjælpsloft eller af den lave integrationsydelse. Og samme tendens ses i resten af landet, lyder det fra Frelsens Hær, hvilket også Mødrehjælpen og Kirkens Korshær oplever.

”Vi møder en form for rå fattigdom, hvor familier må undvære mad, tøj og andre basale fornødenheder. Derfor har vi udvidet vores familiestøttende arbejde,” siger chef for Kirkens Korshær Helle Christiansen.

Fødevarebanken, der fordeler overskudsmad fra virksomheder til socialt udsatte på for eksempel herberger og væresteder, har de seneste år firedoblet mængden af mad, som uddeles til socialt udsatte. Sidste år fordelte Fødevarebanken 914 tons mad, svarende til næsten 2,3 millioner måltider.

”Tendensen er, at der kommer flere socialt udsatte, som henvender sig de steder, vi samarbejder med. Det er alt fra væresteder for unge til kvindecentre, som spørger om mere, end vi har mulighed for at levere. Vi forventer, at vi inden for fem år har fordoblet den mængde mad, vi fordeler. Det er der helt klart efterspørgsel efter, for i disse år kommer der flere relativt fattige til, som har brug for hjælp for at få mad på bordet,” siger direktør for Fødevarebanken Karen-Inger Thorsen.