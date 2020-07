Flere unge ender på sygehuset med alkoholforgiftning

Sundhedsminister finder udvikling stærkt bekymrende og vil handle på tal om unges alkoholindtag.

I andet halvår af 2014 kom 89 unge på 16 og 17 år i kontakt med sygehuset på grund af for højt alkoholindtag, mens det samme tal for 2019 var helt oppe på 149.

Det fremgår af et folketingssvar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

- Udviklingen er stærkt bekymrende, skriver ministeren.

Han vil efter sommerferien se på, hvad der kan gøres.

- Jeg finder udviklingen stærkt bekymrende, og jeg vil efter sommerferien derfor gå i dialog med aktører på området for at drøfte, hvordan vi bedst kan hjælpe vores unge med at få en sund alkoholkultur, skriver Magnus Heunicke i svaret.

I tallene fremgår det, at der cirka var lige mange på henholdsvis 16 og 17 år, der endte på sygehuset efter alkoholindtag i 2019.

Diagnoserne, som de unge ender på sygehuset med, er blandt andet alkoholforgiftning og akut betændelse i bugspytkirtlen på grund af alkoholindtag.

Tallene kommer i kølvandet på en diskussion om aldersgrænsen for køb af alkohol.

Lige nu kan man, når man er fyldt 16 år købe alkoholprodukter som blandt andet øl og vin.

Når man er fyldt 18 år, kan man købe stærkere spiritus som rom og whisky.

Danske Regioner har presset på for, at aldersgrænsen for køb af alle alkoholiske produkter skal ligge på 18 år.

Samtidig viser en ny rapport fra Verdenssundhedsorganisationen (WHO), at danske unge ligger helt i toppen i Europa, når det kommer til indtag af alkohol.

Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen, har ligeledes flere gange udtrykt ønske om en sundere drukkultur blandt unge.

Efter rapporten fra WHO sagde han til mediet Altinget, at den danske drukkultur blandt unge var "dybt bekymrende".

- Stort indtag af alkohol øger risikoen for usikker sex, vold og introduktion til stoffer. Derfor er det ikke kun direkte alkoholrelaterede skader, man forebygger. Og forebygger man de tidlige skader, er der rigtigt mange raske leveår, man vinder, lød det fra Søren Brostrøm til Altinget.

/ritzau/