Flere unge sakker bagud og skipper vaccine

Nogle lande tilbyder et gavekort, en måneds gratis mobilabonnement eller en burger for at blive vaccineret mod coronavirus. Især er disse gaver rettet mod de yngre borgere.

En sådan model skal dog ikke laves i Danmark, slår Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, fast.

Men noget skal der til.

For de 20-29-årige, der lige nu bærer coronasmitten i Danmark, sakker en smule bagud i tilslutningen til vaccination mod covid-19 i forhold til resten af befolkningen.

Og derfor sætter Sundhedsstyrelsen gang i en kampagne, der de næste uger skal minde denne gruppe om at blive vaccineret, og hvorfor det er vigtigt.

- Mange lande misunder os for at have en så høj vaccinetilslutning - også blandt de unge. Men vi skal lige have de sidste 15-20 procent med.

- Det er dog ikke nødvendigt at give lottokuponer, fadøl eller andet. Det er lettilgængelige og gratis vacciner, og at vi har valgt de gode og sikre vacciner, der er den danske model, siger Søren Brostrøm til TV 2.

Brostrøm var onsdag i Holbæk, hvor han hjalp med at vaccinere unge på to uddannelsesinstitutioner.

Her var der opstillet såkaldte pop op-vaccinationscentre på uddannelserne, så vaccinen var lettilgængelig for de unge. Det er noget, som flere kommuner vil gøre i den kommende tid.

Og lige netop pop op-centrene på de unges uddannelsesinstitutioner er noget af det, der kan batte.

Det siger Michael Bang Petersen, der er professor ved Institut for Statskundskab ved Aarhus Universitet og leder Hope-projektet, som følger befolkningens adfærd og holdninger under corona.

- Bekymringen er ret lav for corona lige nu. Ikke mindst blandt de unge. Så hvordan motiverer man dem så til at blive vaccineret?

- Ved at gøre det så nemt som muligt og bringe vaccinerne så tæt på dem som muligt. Eksempelvis hvor de er under uddannelse, siger han.

Ifølge Michael Bang Petersen kan en af årsagerne til, at de unge holder sig tilbage med vaccination, være mangel på viden.

- Den yngre aldersgruppe følger ikke i samme grad med i pressemøder eller læser informationsmateriale fra Sundhedsstyrelsen. Så der skal man bruge andre strategier for at fange dem.

- Det kan være at bruge nogle andre rollemodeller, som de kender og vil lytte til. Tidligere har vi brugt influencere, og det kunne være en mulighed igen, siger han.

Samlet har 73,7 procent af befolkningen fået mindst et stik med en coronavaccine. Det svarer til 4.313.191 borgere.

62,4 procent af befolkningen er færdigvaccineret.

Blandt de 20-29-årige er der 27 procent, der ikke har reageret på invitationen til vaccination, på trods af at de første i aldersgruppen har været inviteret siden midten af maj.

Ifølge Søren Brostrøm vil mange af de unge gerne have vaccinen, men har "bare ikke fået booket tid". Derfor kalder han det et "venligt puf", at coronavaccinationen kommer hen, hvor de unge er, eller opfordrer dem gennem en ny kampagne.

Inden længe tilbyder fire ud af fem regioner vaccination uden tidsbestilling og flere steder pop op-vaccinationscentre.

