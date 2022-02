Flere unge stopper i elevorganisation på grund af arbejdsbyrde

Fem ud af 13 unge, der i sommer startede som frivillige i Danske Skoleelever (DSE), er stoppet før tid.

Det skriver Ekstra Bladet.

Avisen har talt med de unge, der beskriver meget lange arbejdsdage. Nogle af de unge står frem med navn, mens andre er anonyme.

Danske Skoleelever, der er en interesseorganisation for skoleelever, tilbyder unge, der er færdige med niende klasse, frivilligt arbejde, hvor de også bor på Danske Skoleelevers sekretariat i Risskov nord for Aarhus.

Bjørn Otto Juhl Hansen, der er 16 år, startede som frivillig hos DSE i sommeren 2021.

Han fortæller, at arbejdsugerne sagtens kunne være 70-80 timer.

Det skyldes blandt andet, at de frivillige rejser rundt i hele landet og holder oplæg.

En anden tidligere frivillig fortæller, at hun har været nødsaget til at tage fra Aarhus til København sent om aftenen for at tage afsted igen tidligt næste morgen.

To af de anonyme tidligere frivillige i DSE fortæller, at de er stoppet som frivillige på grund af stress.

Ifølge Ekstra Bladet har organisationen de seneste år modtaget millioner fra Undervisningsministeriet og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med sekretariatschefen hos Danske Skoleelever Robert Holst Andersen.

Han har sendt et skriftligt svar, hvor han blandt andet skriver, at DSE hele tiden har fokus på at skabe de bedst mulige rammer for de frivillige i sekretariatet.

- Vi er utroligt kede af, hvis nogle sekretariatsfrivillige ikke oplever at være blevet hørt i processen, og vi ikke har været godt nok til at lytte.

- Vi vil fortsætte den intensive og positive dialog, vi har haft særligt siden november med vores nuværende sekretariatsfrivillige, ligesom vi kommunikerer med Arbejdstilsynet om forholdene og en eventuelt vejledning om, hvilken indsats de frivillige må og kan lægge, lyder det i den skriftlige udtalelse.

/ritzau/