Flere unge trodser eksperters advarsel og går i solarie

Flere og flere unge lægger sig under den kunstige sol for at få lidt farve på kroppen.

En ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse viser ifølge TV2.dk, at andelen af unge mellem 15 og 19 år, der har været forbi et solarie mindst én gang inden for det seneste år, er stigende.

I 2020 var det 16 procent, mens det i 2022 var steget til 23 procent - altså knap hver fjerde.

Det sker, selv om eksperter i årevis har advaret om sammenhængen mellem den kunstige uv-stråling og risikoen for at udvikle kræft.

Artiklen fortsætter under annoncen

De nye tal skaber dybe panderynker hos seniorforsker i Kræftens Bekæmpelse Brian Køster.

- Det er stærkt bekymrende. Vi ved, at solariebrug er årsag til kræft, og vi har de seneste år set nogle store stigninger i hud- og modermærkekræft, siger han til Ritzau.

Der er ifølge forskeren flere end 20.000 nye tilfælde af hud- og modermærkekræft om året. Desuden er modermærkekræft den hyppigste kræftform blandt kvinder mellem 15 og 34 år.

- Vi ved samtidig, at hver 10. tilfælde af modermærkekræft skønnes at være forårsaget af solariebrug. Det betyder, at vi faktisk kunne undgå de tilfælde.

Står det til Kræftens Bekæmpelse, skal der indføres en aldersgrænse på 18 år for, hvornår man kan lægge sig under det kunstige sollys i et solcenter.

- Vi laver oplysningskampagner målrettet de unge, men vi ser gerne, at vi får noget hjælp i form af en aldersgrænse på 18 år, som vi også ser i flere af vores nabolande.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Og så ser vi også gerne, at solarierne håndhæver en sådan aldersgrænse, enten ved at de er bemandede, eller at der etableres en elektronisk adgangskontrol, siger Brian Køster.

Lande som Norge og Sverige samt England, Frankrig og Tyskland har allerede indført en aldersgrænse for solariebrug på 18 år.

Hos Sundhedsstyrelsen fraråder man brug af solarie. Hvis man alligevel gør det, bør man tage nogle forholdsregler og bruge beskyttelsesbriller for at beskytte øjnene.

Man bør heller ikke bruge makeup eller bodylotion, når man går i solariet. Det kan forstærke virkningen af solariet, skriver Sundhedsstyrelsen på sin hjemmeside.

/ritzau/