Flere vaccineres mod hpv - og tilliden til vaccinen er øget

På halvandet år er tilliden til hpv-vaccinen blandt forældre til unge piger steget efter et drastisk fald.

Efter flere år, hvor frygten for bivirkninger har fået antallet af hpv-vacciner til at falde drastisk, er der igen flere unge piger, der bliver vaccineret.

I 2017 begyndte i alt 30.974 piger på hpv-vaccinationsprogrammet, mens der blot var 15.237 piger i 2016, viser tal fra Statens Serum Institut.

Det kan ses som et resultat af, at tilliden til vaccinationen er steget blandt forældre. Knap 80 procent af alle forældre til piger i 10-14-års-alderen har tillid til, at hpv-vaccinen er sikker. Det er en markant stigning på halvandet år, da det i 2016 var mindre end halvdelen af forældrene, der havde tillid til vaccinen.

Det viser en ny undersøgelse, som Epinion har gennemført for Sundhedsstyrelsen, Kræftens Bekæmpelse og Lægeforeningen.

- Det er virkelig gode nyheder. Det styrker vores tro på, at vi når målet om, at mindst 90 procent af alle 12-årige piger siger ja tak til hpv-vaccination, siger Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen, i en pressemeddelelse.

Udviklingen er vendt efter et par år, hvor tilliden til hpv-vaccinen faldt drastisk, blandt andet på grund af et tv-program, der beskrev bivirkninger i vaccinationen i 2015.

/ritzau/