Flere voldtægter anmeldt, USA boykotter diplomatisk vinter-OL i Kina - og kan en præst være drag queen?

Her samler Kristeligt Dagblad nogle af dagens vigtigste historier om tro, etik, eksistens og de værdikampe, der foregår i ind- og udland

Godmorgen! Så er der kun 17 dage til, at det er jul, og lyset begynder at vende, og selvfølgelig fejringen af Kristi fødsel. Vi starter dagen med netop samspillet mellem jul og kristendom, for bliver sidstnævnte repræsenteret godt nok i programmer fra public service-giganten Danmarks Radio?