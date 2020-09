Flertal åbent for at hæve aldersgrænse for køb af alkohol

Et flertal er åbent for at hæve aldersgrænsen for køb af visse typer alkohol, fordi unge drikker for meget.

Regeringen og de tre støttepartier er alle enten tilhængere eller åbne for at hæve aldersgrænsen med to år til 18 år for køb visse typer alkohol.

Men det er kun De Radikale, der brænder for den idé, som dermed ikke ser ud til at blive til noget. Ifølge Socialdemokratiet bliver området diskuteret løbende, og partiet indkalder derfor ikke umiddelbart til forhandlinger.

- Vi er villige til at diskutere alle forslag, der er på banen, men det starter og slutter med, at den lovgivning, vi har, bliver overholdt, og det gør den ikke i dag, siger sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff (S).

22 organisationer foreslår lørdag at hæve aldersgrænsen med to år til 18 år for køb af øl, vin og eksempelvis gajolshots med op til 16,5 procent.

Det sker, fordi danske unge sidder på europarekorden, som dem der drikker hyppigst og oftest har været fulde.

Regeringspartiet er også åbent for at styrke den forebyggende indsats, men allerhelst ser partiet, at man sikrer, at eksisterende lovgivning overholdes.

Det skal ske i form af mere kontrol gennem mystery shoppers, højere bødeniveau, og at folk i højere grad får frataget deres bevilling til at sælge.

- Vi har brug for at sikre, at det har konsekvenser, når man bryder lovgivning, og man sælger stærk spiritus. Vi har brug for opbakning i Folketinget til at kunne gennemføre det, siger Rasmus Horn Langhoff.

Han kan ikke umiddelbart finde et flertal for et forslag, der kan mindske antallet af unge, der drikker for meget og for tidligt.

- Det er et stort problem sundhedsmæssigt og socialt for de unge, at de drikker for meget og starter for tidligt med at drikke. Det største problem er, at vores nuværende lovgivning ikke bliver overholdt.

- Den bliver systematisk brudt af for mange, som sælger alkohol inde på barer og diskoteker eller i kiosker og andre forretninger. Vi har brug for en stærkere og mere effektiv kontrolindsats, siger Rasmus Horn Langhoff.

De Radikale ser gerne en aldersgrænse på 18 år, Enhedslisten er åbne for det, og SF er åbne for det, men har ikke lagt sig fast på noget.

/ritzau/