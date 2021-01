Flertal af V-vælgere: Rigsret mod Støjberg er forkert

V-ledelse har et flertal af partiets vælgere ved 2019-valg imod sig, når den anbefaler rigsret mod Støjberg.

Over halvdelen af de vælgere, der i 2019 satte kryds ved Venstre, mener, at det er forkert at indlede en rigsretssag mod tidligere integrations-, udlændinge- og boligminister Inger Støjberg (V).

Det viser en måling fra Voxmeter for Ritzau.

Ud over at målingen har spurgt, hvad vælgerne tænker om at indlede en rigsretssag mod Inger Støjberg, har de adspurgte svaret, hvad de stemte sidste.

Blandt dem, der svarer, at de stemte på Venstre ved seneste valg, er 60 procent enten "uenige" eller "meget uenige" i beslutningen om at indlede en rigsretssag mod Inger Støjberg.

Det skal tages med det forbehold, at den statistiske usikkerhed er plus/minus 4,7 procentpoint.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, har oplyst, at Venstre som parti anbefaler, at der indledes en rigsretssag. Partiets folketingsmedlemmer er dog sat fri til at stemme for eller imod, som de ønsker.

Otte medlemmer ud over Inger Støjberg har oplyst, at de stemmer imod.

Et flertal i Folketinget har tilkendegivet, at der bør rejses en rigsretssag i en sag om ulovlig adskillelse af alle asylpar, hvoraf den ene var mindreårig, uden individuel vurdering.

Dengang i 2016 var Inger Støjberg den ansvarlige minister.

Ifølge politisk kommentator Hans Engell kan tallene i Voxmeter-målingen ikke tolkes, anderledes end at Støjberg har en stor appel blandt partiets vælgere.

- De her tal viser, at hun har en meget stor opbakning. Både i forhold til rigsretspørgsmålet og hendes placering i Venstre, siger han.

- Det her viser også, at udlændingedebatten og Støjbergs placering i udlændingedebatten stadig spiller en helt afgørende rolle.

På tværs af alle de adspurgte svarer 43,6 procent, at de er "enig" eller "meget enig" i beslutningen om at rejse en rigsretssag mod Støjberg.

37,2 procent er "uenig" eller "meget uenig" i, at det er en rigtig beslutning.

De resterende har svaret "hverken enig eller uenig" eller "ved ikke".

De adspurgte er også blevet spurgt, om de er enig eller uenig i "beslutningen om at adskille gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene var mindreårig, var rigtig, selv om den var i uoverensstemmelse med internationale konventioner."

Her svarer 43,7 procent, at de er "enig" eller "meget enig" med det udsagn. Modsat er 32,5 procent "uenig" eller "meget uenig".

/ritzau/