Flertal bag finansiering af fængselspladser i Kosovo forsvinder

Regeringen kan blive tvunget til at genåbne den politiske aftale, hvor et flertal blandt andet er enige om at leje fængselspladser i Kosovo.

I hvert fald er der ikke et flertal bag finansieringen af aftalen.

Både De Konservative og Dansk Folkeparti vil nemlig ikke stemme for at lægge moms på dele af dansk kunst og kultur for at betale for fængselspladserne.

- Kulturlivet kan godt ånde lettet op! Og jeg er utrolig glad for, at vi Konservative stemmer imod en kulturmoms!, skriver De Konservatives kulturordfører, Birgitte Bergman, på Twitter.

- Ny redegørelse understreger, at regeringens påstand om, at Danmark var forpligtet til at lægge moms på kunstneriske virksomheder ikke holder vand, skriver hun videre.

Kunstmomsen skulle have bidraget med 215 millioner kroner årligt fra 2023.

Skatteministeriet har argumenteret for, at det er nødvendigt at pålægge kulturlivet moms, når kunsten ikke formidles af kunstneren selv, for at bringe dansk lovgivning i overensstemmelse med regler i EU.

Men i den redegørelse, som Birgitte Bergman henviser til, vurderer advokathuset Gorrissen Federspiel, at det ikke passer.

Redegørelsen er bestilt til Folketingets Skatteudvalg. I den skriver advokathuset:

- Det er vores vurdering, at EU-retten – i modsætning til, hvad der antages i lovforslaget – ikke stiller krav om at gøre meddelelse af licens til ophavsrettigheder momspligtig, når licensen meddeles af andre end forfatteren eller kunstneren selv.

Birgitte Bergman understreger over for Ritzau, at De Konservative ikke trækker sig fra aftalen om Kriminalforsorgen. Men hun betragter aftalen som ugyldig og slår fast, at økonomien bag den kan drøftes igen.

Peter Skaarup, som er retsordfører i Dansk Folkeparti, siger, at redegørelsen også har været udslagsgivende for hans parti.

- Jeg bliver ikke overbevist om, at det er et EU-krav, vi bliver stillet overfor. Og når vi ikke kan overbevises om det, så skal vi jo gennemføre det med en anden finansiering, siger han.

Momspålæggelsen ville ifølge Danske Mediedistributører føre til en prisstigning på en tv-pakke på 15-20 kroner per måned afhængigt af abonnement og udbyder.

Ud over regeringen er det SF, DF og De Konservative, som står bag aftalen om Kriminalforsorgen.

Fængslet, som Danmark lejer, ligger godt 50 kilometer syd for Kosovos hovedstad Pristina i byen Gijlan.

Her er det meningen, at 300 udvisningsdømte udlændinge kan afsone deres danske fængselsstraf eller forvaring.

