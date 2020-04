Flertal bag hastelov med skærpede straffe for coronakriminalitet

For første gang under coronakrisen er der ikke enstemmighed for ny hastelov, der skærper coronastraffe.

Folketinget vedtager ny hastelov, der oprindeligt skulle skærpe straffe for coronakriminalitet, men blev udvidet til at kunne udvise udlændinge for samme.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har erkendt, at den del vil "have meget begrænset praktisk betydning".

For første gang under coronakrisen er en hastelov ikke enstemmigt vedtaget. Blandt andet De Radikale og Enhedslisten stemte nej til den samlede lov.

/ritzau/