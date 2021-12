Flertal blåstempler krav om coronapas i fitnesscentre

Fra juleaften skal man have coronapas med, hvis man skal træne i et fitnesscenter, har Folketinget besluttet.

Et flertal i Folketingets Epidemiudvalg har godkendt et krav om coronapas i fitnesscentre, fortæller flere udvalgsmedlemmer fra mødet onsdag aften.

Kravet vil gælde fra 24. december.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) præsenterede forslaget på et pressemøde tidligere onsdag.

Flere partier har bedt om, at fitnesscentre bliver omfattet af restriktioner. De er bekymrede for den markante vækst i smitten over de seneste uger.

- Vi står i en situation med eksplosiv stigning i omikrontilfælde. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at sikre at børn kan komme tilbage i skole 5. januar. Og for at sundhedsvæsnet ikke bryder sammen, siger Peder Hvelplund (EL).

Der er også opbakning fra blandt andet Konservative og Venstre.

Venstre ønsker samtidig, at der gives støtte til centrene, som nu står med en ekstra opgave.

- Vi har appelleret til regeringen om at indkalde til drøftelser af, om der kan komme kompensation for de ekstra medarbejdere, der skal håndtere det her, siger sundhedsordfører Martin Geertsen (V).

På pressemødet onsdag i Eigtveds Pakhus fremlagde sundhedsministeren også en indstilling til, at der indføres et generelt krav om, at man skal fremvise negativ test før indrejse til Danmark.

Altså er et coronapas, der eksempelvis dokumenterer friske vaccinationer, ikke længere nok. Andre lande har gjort det samme, forklarede Heunicke.

Men det er ikke faldet på plads onsdag aften på mødet i Epidemiudvalget.

Der udestår tekniske detaljer. Derfor skal regeringen først besvare nogle spørgsmål til udvalget inden torsdag klokken 12.

De spørgsmål handler blandt andet om pendlere og folk i transit. Det kan være svenskere, som har en bil stående i København, hvorfra de benytter Kastrup Lufthavn.

Der er også et spørgsmål om danske ødegårdsturister. Det skal udvalget have svar på, inden det kan godkendes.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der onsdag flertal for indstillingen om test før indrejse. Og der er snarere tale om afklaring end decideret modstand imod planen.

Heunicke forklarede under pressemødet, at det generelle krav om test også gælder for danskere og folk bosiddende i Danmark.

Der er dog den meget betydelige forskel, at folk bosiddende i Danmark kan vente til 24 timer efter ankomst med at fremvise et negativt testresultat.

Efterlever man ikke kravet, kan det medføre en bøde.

