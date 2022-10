Ifølge medier var Ahmed Samsam dansk agent, men afsoner nu fængselsstraf for at tilslutte sig terrorgruppe.

Flertal er åben for at undersøge Samsam-sag

Det går stærkt i politik, særligt i en valgkamp.

På et par timer er der skabt et politisk flertal, der er åbent for at undersøge sagen om Ahmed Samsam, der er dømt for at tilslutte sig en terrorgruppe i Syrien.

Ifølge flere medier var han dog dansk agent, men han sidder nu fængslet på femte år i Danmark.

Foreløbig bakker i alt ni partier op om at undersøge, om han har arbejdet som dansk agent, og om efterretningstjenesterne ikke vil vedkende sig det.

Det er endnu uvist, om flertallet består efter folketingsvalget.

Blå blok bakker op om en undersøgelse bortset fra Nye Borgerlige. Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen bekræfter det i en skriftlig kommentar.

- Nu har vi lagt vores forslag frem til en undersøgelse af FE-sagen. Hvis det er relevant at undersøge andre forhold, for eksempel sagen om Ahmed Samsam, så er vi også åbne over for det, siger han.

Også Enhedslisten, SF og De Radikale bakker op, mens det endnu er uvist, hvad Socialdemokratiet mener.

Regeringspartiet er ikke vendt tilbage på Ritzaus henvendelser.

Formand Søren Pape Poulsen (K) var justitsminister under den politisk og juridisk betændte sag.

Han er også åben for at inddrage sagen i undersøgelsen af Forsvarets Efterretningstjeneste (FE).

- Alt, hvad der vedrører hjemsendelserne, skal undersøges. Hvis der derudover er et ønske om at undersøge Samsam-sagen, bakker Det Konservative Folkeparti fuldstændig op, skriver han i en sms.

Undersøgelsen skal være en del af sagen om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Det sker, fordi den hjemsendte spionchef Lars Findsen nævner sagen i sin erindringsbog, der udkom uden varsel i valgkampen.

