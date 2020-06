Flertal forbyder at sprøjte og gøde beskyttet natur

Minister erkender, at forbuddet har omkostninger for landmænd, men forventer, at reglerne bliver fulgt.

Et flertal i Folketinget bestående af regeringen og dens støttepartier forbyder at sprøjte og gøde beskyttet natur.

Forbuddet træder i kraft 1. juli 2022. Det oplyser Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Grunden, til at det først træder i kraft om to år, er, at eksempelvis landmænd skal kunne nå at omstille sig og stoppe sprøjtning og gødning på områderne.

Forbuddet skal sikre bedre levesteder for blandt andet insekter og padder.

Det gælder på et areal på 37.000 hektar, og områderne består primært af enge.

Selv om områderne har været omfattet af naturbeskyttelsesloven, har det været lovligt at sprede gødning, pløje og bruge sprøjtemidler på områderne.

Der har været modstand mod et forbud fra landmænd i Danmark, men fra politisk hold lyder det altså, at det er nødvendigt med et forbud, hvis biodiversiteten - natur og dyrs ve og vel - skal sikres.

Men miljøminister Lea Wermelin (S) erkender, at det selvfølgelig har en omkostning for de berørte.

- Vi siger helt åbent, at der er en omkostning ved forslaget, og den er på cirka 40 millioner kroner om året fordelt på 9000 landbrug. Der vil være en omkostning, når vi skal passe bedre på vores natur.

- Men vi står også et sted, hvor vi får rapport efter rapport om, at naturen er i krise. Derfor er der behov for forbuddet, siger Lea Wermelin.

Der er dog en kattelem i aftalen, hvis man som landmand man ekstra hårdt ramt. Er det tilfældet, kan man få dispensation eller erstatning.

For langt de fleste landmænd vil det dog betyde en omstilling til de nye regler.

- Jeg har en klar forventning om, at de vil følge de regler, der er. Ellers er det jo som med øvrig lovgivning, at man kan få en sanktion, siger Lea Wermelin.

Hos Danmarks Naturfredningsforening kalder præsident Maria Reumert Gjerding det "fuldstændig vanvittigt, at det nogensinde har været lovligt at sprøjte fødegrundlaget væk for så mange arter".

- Det er klart, at de omtalte arealer ikke nødvendigvis er store naturperler i dag. Men rigtig mange af dem har potentiale til at udvikle sig til en artsrig natur på sigt, skriver hun i en kommentar.

