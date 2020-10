Flertal: Forkert af Rod at bringe krænkelsessag op ti år efter

Det var forkert af Lotte Rod først at bringe krænkelsessag frem ti år efter, mener over 60 procent i måling.

Folketingsmedlem Lotte Rod burde ikke først have bragt en krænkelsessag frem i lyset, ti år efter at den havde fundet sted, mener et flertal af danskerne i en ny måling fra Voxmeter.

I målingen erklærer 63,4 procent sig enig eller meget enig i, at det var forkert, at Lotte Rod først ti år efter, at hun oplevede uønsket seksuel opmærksomhed fra Morten Østergaard, bragte episoden til offentlighedens kendskab.

18,1 procent af respondenterne erklærer sig uenig eller meget uenig i, at det var forkert af Lotte Rod.

Resten har enten svaret hverken enig eller uenig eller ved ikke.

I undersøgelsen er der samlet data fra 1059 repræsentative respondenter i perioden fra 10. oktober til 15. oktober.

Det lagde kimen til en regulær krise i De Radikale, da Lotte Rod i september på Facebook fortalte om at været udsat for upassende berøringer.

Hun satte ikke navne på. Men siden fortalte nu tidligere R-leder Morten Østergaard, at han havde lagt en hånd på hendes lår for omkring ti år siden.

I samme ombæring meddelte Østergaard sin afgang som politisk leder, og Sofie Carsten Nielsen trådte i hans sted.

Senere skrev Østergaard på Facebook, at han for flere år siden blev bekendt med tre sager om, at kvinder havde oplevet uønsket seksuel kontakt fra ham.

Folketingsmedlem Katrine Robsøe er siden stået frem og har fortalt om upassende opførsel fra Østergaard i 2015.

Ida Auken, der har orlov fra Folketinget, lagde onsdag et opslag på Facebook, hvor hun skrev, at Sofie Carsten Nielsen havde dækket over Østergaard. Ida Auken beskrev her en episode fra Folkemødet i 2017, hvor Østergaard skulle have befamlet en ung kvinde.

I opslaget lød det, at hun fortalte Sofie Carsten Nielsen om episoden, men det har R-lederen afvist.

Auken har senere fået opbakning fra Martin Lidegaard, der var i kampvalg med Sofie Carsten Nielsen op lederposten.

Søndag afholdes der møde i De Radikale, hvor folketingsgruppen er inviteret. Præcist tidspunkt og sted er ukendt.

