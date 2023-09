Flertal hælder til advokatundersøgelse i Elbit-sag

Sagen om indkøb af et israelsk våbensystem har allerede haft store konsekvenser. Men sagen er ikke slut endnu.

Det tyder på, at der er et flertal for en advokatundersøgelse af sagen efter et møde mellem Folketingets partier onsdag aften.

- Der er bred opbakning til at lave en advokatundersøgelse. Jeg mener ikke, der er belæg for en kommissionsundersøgelse, der vil tage år.

- Men det er klart, at vi skal have vendt de sten, der skal vendes i den her sag. Det er min forventning, at vi forhåbentligt i løbet af september måned kan få truffet en afgørelse om afgrænsningen, siger forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) til DR og TV 2.

Elbit-sagen handler overordnet om misinformation og fejl. Daværende forsvarsminister Jakob Ellemann-Jensen (V) fremskyndede i januar en hastebehandling af våbenindkøb fra israelske Elbit Systems.

Ellemann-Jensen har siden undskyldt for fejl om deadline for indkøbet. En redegørelse har slået fast, at fejl fandt sted. Departementschef Morten Bæk fra Forsvarsministeriet er forflyttet efter fejl i en redegørelse, og nu skal det endelige ansvar placeres.

Regeringen er en flertalsregering, men vil formentlig bestræbe sig på at opnå størst mulig enighed om en undersøgelsesform. Det ventes at ske i september.

En advokatundersøgelse er hurtigere og bruger som udgangspunkt kun skriftlige kilder og omfatter ikke vidnepligt.

En kommissionsundersøgelse er dyrere og mere langvarig, men også langt grundigere og med mulighed for at indkalde vidner.

Enkelte partier har talt for at lave en advokatundersøgelse, som også indeholder mundtlige kilder.

- Jeg har noteret mig det ønske, men hvis vi skal lave mundtlige afhøringer, er der principielle retssikkerhedsmæssige spørgsmål. Så det er en svær vej at gå. Vi bør lave en advokatundersøgelse, som tager udgangspunkt i det skriftlige materiale, siger Troels Lund Poulsen.

Ellemann og Troels Lund Poulsen byttede ministerposter 22. august. Ellemann er nu økonomiminister, mens Lund Poulsen altså er blevet forsvarsminister, hvilket har fået flere partier til at kritisere Ellemann for at løbe fra et muligt ansvar.

