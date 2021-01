Flertal i Folketinget med forslag: Taiwan skal med i WHO

Taiwan skal genoptages i Verdenssundhedsorganisationen, mener blå blok og De Radikale.

Trods kraftig kinesisk modstand skal Taiwan med i Verdenssundhedsorganisationen, WHO, igen.

Det foreslår et flertal i Folketinget bestående af blå blok og De Radikale i et beslutningsforslag. Forslaget skal efter planen førstebehandles torsdag. Det skriver Jyllands-Posten.

Konkret lyder forslaget ifølge Jyllands-Posten, at regeringen sammen med blandt andet USA og Storbritannien skal støtte, at Taiwan genindtræder som observatør i WHO’s besluttende organ, World Health Assembly.

Her sad Taiwan indtil 2016, da Kina fik taiwanerne smidt ud. Kina mener ikke, at Taiwan kan være medlem i egen ret, da Kina betragter Taiwan som en del af Kina.

Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, ser det som et problem, at man ikke kan bruge Taiwans gode coronaerfaringer, "fordi de er udelukket fra det fine selskab".

Samtidig er det nødvendigt at stå imod, når Kina forsøger at tryne de små, siger han.

- Kina er desværre mere og mere aggressiv. Vi skal trække en streg i sandet nu, siger V-ordføreren.

De Radikales udenrigsordfører, Martin Lidegaard, siger:

- Taiwan har faktisk interessante resultater i bekæmpelsen af pandemien, og derfor kan vi heller ikke se nogen som helst grund til, at de ikke skal kunne deltage i WHO, som de også har gjort tidligere.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) skriver i en mail, at han støtter observatørstatus til Taiwan, men at Danmark fører en ét-Kina-politik og derfor ikke "anerkender Taiwan".

Han foreslår sagen diskuteret på næste møde i Det Udenrigspolitiske Nævn. Derfor er det uvist, hvordan regeringen vil forholde sig til forslaget.

Da Danmark ikke anerkender Taiwan som en selvstændig nation, kan det springende punkt være, om Taiwan i teksten omtales som et land.

- Regeringen støtter og arbejder for, at Taiwan igen kan deltage som observatør ved World Health Assembly. Det gjorde jeg klart allerede sidste år, og det er en linje Danmark har arbejdet for lige siden.

- Derfor synes jeg også, beslutningsforslaget fremstår en anelse misvisende i sin nuværende form. Der er ingen grund til at male et fejlagtigt billede af, at dansk støtte til observatørstatus skulle være et nybrud, lyder det fra Jeppe Kofod i en kommentar til Ritzau.

Den kinesiske ambassade meddeler skriftligt til Jyllands-Posten, at Taiwan manipulerer og søger uafhængighed, og at Folketinget ikke har ret til at blande sig i spørgsmålet.

- Vi modsætter os kraftigt enhver handling fra enhver magt, som er imod ét-Kina-princippet, og som blander sig i Kinas interne forhold.

Taiwans repræsentationskontor i København mener, at WHO skal anerkende, at Taiwan ikke tilhører Kina.

/ritzau/