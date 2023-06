Flertal i Folketinget: Samsam-sag skal ikke undersøges

Der skal som ventet ikke nedsættes en kommissionsundersøgelse af sagen om terrordømte Ahmed Samsam.

Det har et flertal i Folketinget fredag besluttet.

Otte partier i oppositionen stemte for beslutningsforslaget, mens regeringen og Dansk Folkeparti stemte imod.

SVM-regeringen har i flere måneder gjort det klart, at de ikke ønsker en kommission, og det er nu blevet afgjort i en afstemning.

Enhedslistens gruppeformand, Peder Hvelplund, sagde fra talerstolen, at det undrer ham, at regeringen ikke har udvist villighed til at få sagen undersøgt.

- Det her handler ikke om, hvorvidt Ahmed Samsam er en skidt fyr. Det her handler om, at jeg til hver en tid vil forsvare Samsams ret til at få en retfærdig retssag. Det handler om fuldstændig fundamentale retsprincipper, sagde han.

På et møde i Granskningsudvalget i maj indstillede syv partier fra oppositionen til, at der skulle nedsættes en granskningskommission til undersøgelse af forløbet i Samsam-sagen.

Partierne er SF, Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, De Radikale, Alternativet, De Konservative og Enhedslisten.

Fredag stemte også Nye Borgerlige for beslutningsforslaget.

Men det var altså ikke nok til at overgå regeringen, der er en flertalsregering og derfor kunne modsætte sig undersøgelsen i salen fredag.

Regeringen har tidligere udtalt, at den ikke ønsker sagen belyst af hensyn til efterretningstjenesternes arbejde.

Den køber Peder Hvelplund ikke.

- Jeg forstår ikke argumentet om, at det er af hensyn til efterretningstjenesten, at vi ikke kan undersøge det her. Der er en lang række spørgsmål, der blæser i luften, som vi ikke kan få svar på - og det efterlader et tomrum, sagde han fra talerstolen.

