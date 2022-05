Flertal indfører skrappere regler ved fjernelse af asbest

Asbest har været forbudt at anvende i Danmark i mere end 35 år og udgør fortsat en fare, når det skal fjernes, fordi indånding øger risikoen for kræft.

Det skal der gøres op med ifølge et flertal i Folketinget. De er enige om en række nye initiativer, der skal styrke indsatsen mod udsættelse for asbest. Det siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i en pressemeddelelse.

- Det er ekstremt vigtigt, at alle ved, hvordan man beskytter sig selv og hinanden mod den kræftfremkaldende asbeststøv, og at der er viden om, hvordan asbest skal håndteres, når man støder på det, siger han.

Han indkaldte partierne i april, og de er nu blevet enig om at styrke Arbejdstilsynet. Tilsynet skal have bedre mulighed for at rejse straffesager mod virksomheder, hvis de skrappe regler overtrædes.

Arbejdsgiver vil fremadrettet også blive forpligtet til at sende protokoller for asbest til de berørte ansatte. Så kan de gemme dem til en eventuelt senere sag om arbejdsskade.

Vejledning om asbest udvides også i tilstandsrapporten. Så kan nye husejere ved boligkøb i endnu højere grad bliver gjort opmærksom på de sundhedsfarer, der er forbundet med at indånde støv af asbest i byggematerialer.

I forbindelse med hussalg udvides skemaet for, hvad sælger ved om mulig asbest i huset.

Til efteråret indkaldes partierne til politiske drøftelser om en ny arbejdsmiljøaftale.

Også EU-systemet ser på asbest-problemet, men det er uafhængigt af onsdagens aftale.

/ritzau/