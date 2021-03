Flertal indfører forbudsliste mod antidemokratiske donationer

Personer, organisationer og myndigheder kan ende på en såkaldt forbudsliste, hvilket vil stoppe donationer.

Et bredt flertal i Folketinget har tirsdag vedtaget at sætte ind over for antidemokratiske donationer.

Regeringen har sammen med Venstre, Dansk Folkeparti, SF, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance vedtaget et lovforslag fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S).

Lovforslaget skal blandt andet forhindre, at potentielt ekstreme kræfter bruger donationer til at arbejde imod eller underminere demokrati og grundlæggende frihedsrettigheder.

- Det her lovforslag er et vigtigt skridt i retning af at bekæmpe de ekstreme islamisters forsøg på at vinde terræn i Danmark, siger Mattias Tesfaye i en pressemeddelelse.

- Med det kan vi sætte målrettet ind over for de donationer, som underminerer de værdier, det danske samfund bygger på.

- Lovforslaget vil ikke løse alle de problemer, som ekstreme islamister og antidemokratiske kræfter kan give anledning til.

- Men det er et godt skridt på vejen, og det vil være en gevinst for samfundet, hver eneste gang vi kan stoppe en antidemokratisk donation i Danmark, siger han.

Fremover kan både personer, organisationer og myndigheder ende på en såkaldt forbudsliste, som det vil være forbudt at modtage donationer fra.

Det gælder donationer på mere end 10.000 kroner eller flere donationer, som på et enkelt år løber op i over 10.000 kroner.

Det er Mattias Tesfaye, der som udlændinge- og integrationsminister kan sætte personer, organisationer og myndigheder på listen.

Lovforslaget træder i kraft fra på mandag.

