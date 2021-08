Flertal klar til at hastebehandle konflikt

Alt tyder på, at ti ugers sygeplejerskestrejke er slut på lørdag.

Onsdag aften meddelte regeringen efter møder med Folketingets partier, at den er klar til et lovindgreb i konflikten.

Der tegner sig desuden et snævert flertal i Folketinget for, at indgrebet kan hastebehandles, så det kan træde i kraft allerede lørdag.

Regeringen begrunder indgrebet med udsigtsløse forhandlinger, og at sundhedsvæsenet ikke kan holde til, at strejken fortsætter.

Omkring 35.500 operationer er allerede blevet udskudt på grund af konflikten. Efterslæbet vil først kunne være afviklet om op mod to år.

Det oplyste Sundhedsstyrelsen onsdag.

Det politiske indgreb lægger sig tæt op ad det mæglingsforslag, som udløste strejken for 69 dage siden, da to ud af tre sygeplejersker stemte forslaget ned.

Det betyder cirka fem procent i lønstigning over de næste tre år. Desuden skal en lønkomité granske mulige skævheder i det offentlige lønsystem.

Dermed står sygeplejerskerne trods en historisk lang strejke med protestbannerne i postkassen. De ender med det, de startede med at sige nej til.

Så selv om konflikten nu stopper, så stopper det ikke sundhedsvæsenets udfordringer med sygeplejerskerne. Det mener Laust Høgedahl, der er lektor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

- Sygeplejerskerne vil fortsat presse på, for at der bliver afsat flere penge. Alt bliver ikke nødvendigvis bare hverdag igen i sundhedsvæsenet efter indgrebet, siger han.

Han peger på, at der nu er nogle kæmpe pukler, der skal arbejdes ned i sundhedsvæsenet. Samtidig har mange sygeplejersker sommerferie til gode.

- Det kan blive forstærket, hvis mange sygeplejersker vælger at skifte branche, fordi de ikke føler sig ordentlig behandlet. Så det er en udfordring at fastholde de sygeplejersker, der er i sundhedssektoren, siger Laust Høgedahl.

Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen, deler bekymringen.

- Jeg frygter alvorligt for vores sundhedsvæsen i fremtiden med denne beslutning, og det kan få negative konsekvenser for interessen for sygeplejerskefaget, siger hun.

- Man kan kun blive vred over regeringens beslutning. De har hverken givet os et lønløft nu eller et løfte om penge til at indhente lønefterslæbet.

Modparten - Danske Regioner - glæder sig til gengæld på patienternes vegne over udsigten til en ende på konflikten.

- Mange danskere har fået udskudt deres behandling på hospitalet. Nu vil vi have fuldt fokus på at få indhentet alle de udskudte operationer og undersøgelser så hurtigt som muligt, siger Anders Kühnau (S), formand for Danske Regioners løn- og praksisudvalg og chefforhandler, i en pressemeddelelse.

Han havde dog hellere set, at parterne selv var kommet til enighed.

Omkring hver tredje sygeplejerske er ansat hos kommunerne.

Også her ærgrer Kommunernes Landsforenings chefforhandler Michael Ziegler (K), sig over, at det ikke inden strejken lykkedes at få godkendt en aftale med Dansk Sygeplejeråd om en ny overenskomst.

Det tegner til, at 137 af Folketingets medlemmer vil stemme for en hastebehandling af lovindgrebet. Kravet er mindst 134 medlemmer.

/ritzau/