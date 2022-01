Flertal ønsker superliga-coronamodel for kultur- og sportsarrangementer

De Radikale vil sammen med oppositionen give kulturlivet mulighed for at åben med op til tre sektioner.

Et flertal i Folketinget ønsker ifølge Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, at indføre den såkaldte superliga-model for kultur- og sportsarrangementer.

Superligamodellen betyder, at man på eksempelvis et spillested i stedet for at lukke eksempelvis 500 personer ind i alt, kan lave forskellige sektioner, hvor der så i hver sektion kan lukkes 500 personer ind.

Flertallet består ifølge Martin Geertsen af oppositionen og De Radikale. De er blevet enige om, at det bør være muligt at lave op til tre sektioner af 500 personer ved kultur- og sportsarrangementer.

Enigheden er opstået i forbindelse med onsdagens møde i Epidemiudvalget i Folketinget.

Udvalget skal i første omgang vende tomlen op eller ned til de indstillinger, der kommer fra regeringen. Hvis der er et flertal imod en bestemt restriktion, kan den ikke indføres.

Det er som udgangspunkt ikke Epidemiudvalgets rolle selv at foreslå restriktioner.

Onsdag har udvalget taget stilling til regeringens indstilling om et loft på 500 gæster i alt ved et kultur- eller sportsarrangement. Den indstilling var der ikke flertal imod, og derfor bliver den i første omgang ført ud i livet.

Men sideløbende med det vil flertallet bestående af oppositionen og De Radikale lave en beretning, som medlemmerne i Epidemiudvalget senest i morgen skal tage stilling til.

Den beretning vil ifølge Martin Geertsen pålægge regeringen at indstille en model med mulighed for op til tre sektioner med 500 gæster i hver.

At vedtage en beretning er ikke det samme som at vedtage noget lovgivning. Det er ikke nogle regler, der træder i kraft. Derimod er det en slags udtalelse, der gør regeringen opmærksom på, at et flertal i Folketinget ønsker noget bestemt.

Beretningen ventes klar i morgen, hvor medlemmerne af Epidemiudvalget herefter kan tage formelt stilling til den.

En minister kan i teorien vælge at ignorere en beretning. Modsat kan et flertal i Folketinget i så fald vælte ministeren.

Regeringens oprindelige indstilling var i forvejen mere omfattende, end indstillingen fra Epidemikommissionen, der består af en række myndigheder herunder sundhedsmyndighederne.

Kommissionen indstillede et loft på 350 gæster i alt til hver arrangement.

Alligevel mener Martin Geertsen godt, at man kan gå videre, uden at muligheden for sektionerne "vælter sundhedsvæsnet."

- Det er et ønske, der har været fra kulturlivet, og det er der et flertal i udvalget, der imødekommer, siger han.

Mens Venstre håber på flere gæster til arrangementerne, er Enhedslisten bekymret over, at man allerede går længere end anbefalingen fra myndighederne.

- Jeg foretrækker, at man lytter til den anbefaling, der kommer fra Epidemikommissionen, siger coronaordfører Peder Hvelplund.

- Medmindre man har klare indicier på, at det her kan man gøre, uden at det har nogen betydning, så synes jeg, at man skal holde sig til det.

- Ellers kan vi komme i en situation, hvor alle kan komme med deres lille lempelse, og så ryger balancen jo.

/ritzau/