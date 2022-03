Flertal for særlov: Ukrainere kan få opholdstilladelse om to uger

Et politisk flertal er enigt om en særlov, der skal sikre ukrainske flygtninge midlertidig opholdstilladelse i Danmark.

Det oplyser udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) på et pressemøde fredag eftermiddag.

Aftalen er - foruden Socialdemokratiet - indgået blandt Venstre, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

Forslaget fremsættes mandag 14. marts og behandles for tredje og sidste gang onsdag 16. marts.

Hasteloven skal dermed kunne træde i kraft om to uger, siger ministeren.

Som reglerne er i dag, kan ukrainere være i Danmark i 90 dage. Men da Ukraine ikke er en del af EU, har de ikke adgang til det danske arbejdsmarked eller danske velfærdsydelser.

De kan i stedet søge asyl. Men for at få asyl skal man leve op til flere betingelser.

Den nye særlov er en suspendering af de normale regler for asyl.

Loven skal sikre ukrainere mulighed for at kunne fortsætte deres liv og blive en del af det danske samfund hurtigt, lyder det i aftaleteksten.

Det skal ske i stedet for "at blive henvist til at indgive ansøgning om opholdstilladelse efter udlændingeloven, hvilket vil kunne betyde, at de pågældende vil skulle opholde sig i Danmark i en længere periode uden et egentligt opholdsgrundlag", lyder det.

Partierne er blevet enige om, at loven som udgangspunkt skal vare i to år med mulighed for forlængelse.

Loven skal omfatte ukrainske statsborgere og personer med flygtningestatus i Ukraine samt medfølgende kernefamilie og andre familiemedlemmer forsørget i samme husstand, lyder det.

Flere partier er ikke med i aftalen, fordi de ser en risiko for, at personer, som ikke er ukrainske statsborgere, men har lovligt ophold i Ukraine, også kommer til Danmark gennem ordningen.

Til det siger Tesfaye på pressemødet:

- Jeg tror, at det bliver meget, meget få - om overhovedet nogen.

Tidligere på dagen nikkede repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere ja til vilkårene for ukrainernes adgang til det danske arbejdsmarked.

Regeringen anslår at Danmark kan modtage op mod 20.000 ukrainske krigsflygtninge.

De seneste tal fra Udlændingestyrelsen viser, at 158 ukrainske statsborgere har søgt asyl i Danmark fra 24. februar, hvor Rusland invaderede Ukraine, til og med 3. marts.

/ritzau/