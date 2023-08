Flertal sender sag om Kurt Westergaards Vej til udvalgsbehandling

Et forslag om at opkalde en vej efter karikaturtegner Kurt Westergaard er sendt til videre behandling i vejnavneudvalget under Aarhus Byråd.

Det står klart, efter at punktet er blevet behandlet på byrådsmødet onsdag eftermiddag.

Et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, SF og Venstre bakker op om forslaget, som Danmarksdemokraternes Jakob Søgaard Clausen står bag.

- Der er tale om et anerkendelsesværdigt forslag, som vi støtter, lyder det fra det socialdemokratiske byrådsmedlem Lone Hindø.

Kurt Westergaard blev især kendt for sin tegning af profeten Muhammed, der i 2005 blev trykt i Jyllands-Posten.

Det affødte Muhammedkrisen, som er en af de mest alvorlige udenrigspolitiske kriser, Danmark har oplevet.

Kurt Westergaard døde i sommeren 2021. Han blev 86 år.

Venstres Gert Bjerregaard er tilhænger af forslaget om at opkalde Grøndalsvej - tidligere hovedkvarter for Jyllands-Posten - efter Westergaard.

- Det er vigtigt at fremhæve de mennesker, der har markeret sig stærkt i debatten om ytringsfrihed, siger han.

SF støtter som udgangspunkt også forslaget. Men byrådsmedlem Thomas Medom, som også er børne- og ungerådmand, efterlyser en sikkerhedsvurdering.

- Vi kan godt se mening i, at der bliver opkaldt en vej efter Kurt Westergaard. Men vi har nogle betænkeligheder, nogle punkter vi skal se på, inden vi er klar til at give vores endelige opbakning.

- Det vil være relevant med en sikkerhedsvurdering. Vil det være sikkert for de mennesker, der kommer til at bo der?

Enhedslisten, De Radikale og De Konservative er modstandere af forslaget.

- Vi skal ikke provokere bare for at gøre det. Det kommer der ikke noget godt ud af, siger De Konservatives Sebastian Kaimson.

Jakob Søgaard Clausen er tilfreds med opbakningen til sit forslag.

Mindre tilfreds er han dog med, at sagen sendes til vejnavneudvalget, der ifølge byrådsmedlemmet er en "syltekrukke".

/ritzau/