Flertal siger ja til udspil om lempet forsamlingsforbud

Venstre, Radikale, Enhedslisten og SF er klar til at støtte, at man fra mandag kan samles op til 50 personer.

Et politisk flertal bestående af Venstre, De Radikale, SF og Enhedslisten vil sige ja til regeringens forslag om at lempe forsamlingsforbuddet, så man allerede fra mandag kan samles op til 50 personer.

Blandt andre Pia Olsen Dyhr, formand for SF, er klar til at acceptere vilkårene i udspillet.

- Det ser rigtig positivt ud. Men det er stadig med en løftet pegefinger om, at hvis udviklingen vender, er vi nødt til at stoppe, siger hun.

Hos Venstre siger politisk ordfører Sophie Løhde, at man i lang tid har efterlyst en plan for at hæve grænsen for forsamlinger.

- Men bedre sent end aldrig, siger hun.

Fra De Radikale siger politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen, at hun blandt andet glæder sig over, at man nu igen kan sende invitationer ud til bryllupper og fødselsdage samt tage på stadion og se fodbold.

- Det er også godt, at vi nu ved, hvad vi kan regne med i de næste faser. Det går heldigvis fremad med at åbne Danmark, siger Sofie Carsten Nielsen.

Hos Enhedslisten siger sundhedsordfører Peder Hvelplund, at udspillet ser fornuftigt ud.

- Umiddelbart er vi klar til at acceptere det, som det er, og det er jo, fordi vi ser tal i forhold til smittespredning og smittetryk, der er rigtig fornuftige, siger han.

Planen er, at forsamlingsforbuddet skal hæves i tre etaper. I første etape mandag bliver det hævet til 50 personer.

I anden etape den 8. juli hæves det ifølge udspillet til 100 personer, og i tredje etape den 8. august hæves det til 200 personer for arrangører omfattet af retningslinjer inden for de forskellige sektorer - for andre personer gælder grænsen på 100 stadig.

Lige nu er forsamlingsforbuddet på ti personer på grund af coronakrisen.

Derudover gælder en række nye undtagelser fra 8. juni, såfremt regeringens udspil bliver til virkelighed.

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for arrangementer, hvor deltagere sidder ned, hvis arrangøren er omfattet af såkaldte sektorpartnerskabsretningslinjer.

Det vil sige, at eksempelvis bryllupper eller idrætsarrangementer som fodboldkampe er undtaget. Det kan også gælde for generalforsamlinger.

