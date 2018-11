Flertal skærper sanktioner i kontanthjælpssystemet

Det skal have konsekvenser, hvis man modtager kontanthjælp og ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Når man får kontanthjælp, skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Men reglerne kan i dag være for rigide eller svære at forstå for kommunerne, så derfor skal de nu simplificeres.

Det sker i en aftale, som forenkler sanktionerne, så kommuner begår færre fejl, når de sætter ind overfor borgere, som bør stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

- Området har vokset sig frem til at være en kæmpestor jungle, og det er primært vores skyld som politikere, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) på et pressemøde.

Det vil styrke retssikkerheden og gøre det lettere for borgere at forstå reglerne ifølge aftalepartierne.

- I dag er der cirka 80 sanktionstyper, og i fremtiden vil der være fire. Så kommunerne får lettere ved at sanktionere dem, som ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, siger han videre.

Bag aftalen står foruden regeringen også Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet.

Beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted (DF) er godt tilfreds.

- Vi er godt tilfredse med aftalen, hvor kommunerne skal tænke over, hvad de sætter de svageste til. For eksempel at de ikke sættes til at rejse 50 kilometer for at tage imod et tilbud, siger han.

