Flertal stemmer ja til inflationshjælp til udsatte familier

Omkring 40.000 økonomisk udsatte familier kan nu regne med, at de snart får udbetalt en sum penge, som skal hjælpe dem til at klare de stigende priser, som inflationen medfører.

Torsdag formiddag har et flertal i Folketinget nemlig stemt for at give den økonomiske hjælp, og der betyder, at pengene snart er på vej.

Regeringen, SF, Enhedslisten, De Radikale og Alternativet stemte for, mens Danmarksdemokraterne, Liberal Alliance, De Konservative og Dansk Folkeparti stemte imod.

- Mange danskere har igennem noget tid mærket de høje priser på alt fra mælk, smør og andre dagligvarer til høje energiregninger. For nogle er det svært at få enderne til at mødes, udtaler beskæftigelsesminister Ane Halsboe (S) i en pressemeddelelse.

- Derfor er det godt, at vi giver en ekstra hjælp til tusindvis af de mest trængte børnefamilier.

Inflationshjælpen udbetales ad to omgange. Den ene halvdel udbetales senest i juni, mens anden halvdel udbetales i august.

Hjælpen er målrettet cirka 65.100 børn fordelt på cirka 40.500 familier.

Hvor stort et beløb, familierne modtager, afhænger af, hvor mange børn familien har.

Børnefamilier med et barn får 7500 kroner. Børnefamilier med to børn får 11.250 kroner, mens børnefamilier med tre børn får 13.500 kroner.

Der bliver udbetalt inflationshjælp for omkring 300 millioner kroner.

Beløbet er skattefrit og indgår ikke i beregningen af borgernes øvrige offentlige ydelser.

De familier, der modtager beløbet, bliver familier, hvor en eller begge forældre i januar enten modtog ydelser i kontanthjælpssystemet eller modtog en ressourceforløbsydelse.

Det skattefri beløb udbetales kun i år og ikke som dets forløber - det midlertidige børnetilskud - hvert år.

Det midlertidige børnetilskud var et tilskud til familier med børn under 15 år, hvor en eller begge forældre var berørt af kontanthjælpsloftet og/eller den daværende integrationsydelse.

Da den nye regering blev dannet, aftalte den at skrotte det midlertidige børnetilskud. Til gengæld blev der lavet en pulje til inflationshjælpen i 2023.

/ritzau/