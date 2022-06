Flertal støtter ikke automatisk organdonation: Går for langt

Et borgerforslag om, at alle borgere i Danmark automatisk bliver registreret som organdonorer, med mindre man aktivt melder fra, går for langt.

Det mener flere partier i Folketinget.

Dermed ser det ikke ud til, at der er et flertal for borgerforslaget, som har fået støtte fra næsten 54.000 danskere, når Folketingets partier skal tage stilling til det fredag.

Hos De Konservative er folketingsgruppen ifølge sundhedsordfører Per Larsen enige om at stemme imod forslaget. Partiet mener, at det er for vidtrækkende.

Artiklen fortsætter under annoncen

Desuden har Folketinget for to uger siden vedtaget et beslutningsforslag, som tvinger borgere til at tage stilling til organdonation, når man eksempelvis skal have nyt kørekort eller pas.

- Det vil helt klart få flere til at melde sig som organdonorer, og i det hele taget få flere til at tage stilling, siger Per Larsen.

Ifølge DR har Dansk Folkeparti, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet også oplyst, at de ikke vil stemme for forslaget.

- Forslaget går for langt. Det skulle nødig være sådan, at vi tager organer fra folk mod deres vilje. Jeg mener, at folk hellere selv aktivt skal tage stilling til om, de vil være organdonorer, siger Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokratiet, til DR Nyheder.

For Venstre er det et svært etisk spørgsmål at tage stilling til.

Der er uenighed blandt folketingsgruppens 40 medlemmer, som derfor er blevet stillet frit, når de skal stemme fredag, fortæller partiets sundhedsordfører, Martin Geertsen.

- Det er et samvittighedsspørgsmål, et etisk spørgsmål. Vores organer er jo vores egne, og derfor er det et spørgsmål, som ligger lidt ud over det, som vi normalt beskæftiger os med, siger han.

Det beslutningsforslag, som blev vedtaget for to uger siden, er sundhedsminister Magnus Heunicke (S) politisk forpligtet til at udmønte.

Han har i næste uge inviteret Folketingets partier til forhandlinger om, hvordan det skal ske.

Danmark skiller sig ud ved ikke at indføre organdonation med aktivt fravalg.

Senest er det indført i Schweiz, Wales, England, Skotland, Island, Holland og Frankrig. Tilbage står Danmark og Tyskland, hvor borgere fortsat aktivt skal tilvælge organdonation.

Bag borgerforslaget om automatisk organdonation står Mads Sebbelov, som mistede sin 15-årige datter Josephine i 2020, mens hun ventede på et hjerte.

I 2018 tog Folketinget stilling til et lignende borgerforslag om formodet samtykke til organdonation, som ikke fik opbakning.

/ritzau/