Flertal uden om regeringen vil øge kontrol med vognmænd

EL, DF, SF og S vil have regeringen til at lukke hul, der tillader underbetalt arbejdskraft, skriver fagblad.

Danske vognmænd skal ikke kunne hyre chauffører fra lande uden for EU's grænser, for at de kan arbejde under løn- og arbejdsforhold, der ikke svarer til danske.

Det mener et flertal uden om regeringen, som ønsker handling fra regeringens side, skriver Fagbladet 3F.

- Vi står jo i stampe. Hver gang vi vil gøre noget ved de her problemer, siger regeringen, at det hele skal afgøres nede i EU, siger transportordfører Henning Hyllested (EL) til fagbladet.

- Men det er bare ikke godt nok. Vi må selv gøre noget herhjemme i Danmark.

Derfor har Hyllested taget initiativ til at indkalde flere ministre til en hasteforespørgsel i Folketingssalen onsdag i næste uge.

Her ønsker et flertal uden om regeringen bestående af Enhedslisten, Dansk Folkeparti, SF og Socialdemokraterne ifølge fagbladet at øge politikontrollen af chauffører i Danmark.

Det skal sikre, at deres ansatte ikke kører for mange timer i træk eller lever under dårlige forhold.

Både SF, S og DF støtter EL i at øge presset på vognmændene.

- Naturligvis vil vi støtte op om Enhedslistens hasteforespørgsel om at få styrket tungvognskontrollen, siger social dumping-ordfører Claus Kvist Hansen (DF).

Samme besked kommer fra SF og S, skriver fagbladet.

Reaktionen kommer, efter at tre ministre i regeringen alle afviser at have noget at gøre med problematikken.

Både Inger Støjberg (V), Ole Birk Olesen (LA) og Troels Lund Poulsen (V) har over for Fagbladet 3F afvist, at sagen hører under deres ressortområder i henholdsvis Udlændinge- og Integrationsministeriet, Transportministeriet og Beskæftigelsesministeriet.

- Jeg har ikke noget at gøre med de regler, der regulerer, om man kan få arbejdstilladelse i EU, sagde Ole Birk Olesen tidligere torsdag.

Som det er nu, muliggør EU-regler ifølge fagbladet, at folk fra lande uden for EU kan hentes til for eksempel Polen og herfra udstationeres til Danmark.

Dermed arbejder de ikke under danske regler, men under langt mere lempelige polske regler.

Sagen om kontrol med vognmænd og EU-reglerne er blandt andet kommet i fokus, efter at vognmanden Kurt Beier ifølge fagforeningen 3F har ladet sine udenlandske chauffører bo i en lejr med dårlige forhold.

I den forbindelse kører der nu en efterforskning, hvor der blandt andet bliver kigget på, om reglerne for menneskehandel er brudt.

/ritzau/