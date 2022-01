Flertal vil fastholde restriktioner med udsigt til høj smitte

Efter et møde mellem regeringen og Folketingets sundhedsordførere om coronasituationen er der ikke udsigt til en lempelse af coronarestriktionerne.

Peder Hvelplund, som er sundhedsordfører i støttepartiet Enhedslisten, ser ikke for sig, at restriktionerne kan fjernes lige foreløbigt.

- Vi får bekræftet det bekymrende scenarie fra de sidste dage, hvor vi har set daglige indlæggelsestal, som ligger på den anden side af 200.

- Det er formentligt en tendens, der kommer til at fortsætte de næste måneder, siger han.

Ifølge en ny risikovurdering fra Statens Serum Institut (SSI) kan de daglige antal smittede være mellem 25.000 og 55.000 om et par uger. Antallet af nyindlæggelser kan dagligt komme til at ligge mellem 150 og 360.

Og det er det, som bekymrer Peder Hvelplund.

- Det vil betyde en voldsom belastning af vores sundhedsvæsen også de kommende uger. Vi har et sundhedsvæsen, som fortsat er presset, og det kan betyde, at man skal ud i nogle ret dramatiske prioriteringer, siger han.

Onsdagens smittetal viste over 28.000 smittetilfælde, mens der har været 204 nye indlæggelser af smittede det seneste døgn.

SSI bemærker i risikovurderingen, at der er "betydelige usikkerheder" vedrørende den nye virusvariant omikron. Den ser umiddelbart ud til at give mildere forløb og færre indlæggelser.

Derfor skal de fremskrevne smittetal og nyindlæggelser ikke betragtes som en prognose. Det er nærmere en beskrivelse af mulige scenarier i de næste uger.

Restriktionerne, der er godkendt af et flertal i Folketingets Epidemiudvalg, udløber 16. januar, medmindre de forlænges.

Venstre og De Konservative har talt for, at restriktionerne bliver lempet. Særligt fordi den nye virusvariant omikron viser tegn på at være mildere.

Men De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen, erkender efter mødet, at restriktionerne kommer til at være en del af hverdagen i hvert fald et par uger endnu.

- Der tegner sig jo ikke et flertal for at ophæve dem allerede nu, så derfor må vi jo vente til den 16., hvor de helt automatisk udløber, siger Per Larsen.

Derudover mener Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, at det er meget ærgerligt, at der ikke er en mere pragmatisk vurdering af de enkelte restriktioner.

- Jeg kunne godt have tænkt mig, at sundhedsmyndighederne var gået alle restriktioner igennem en efter en og vurderede, om de fortsat giver mening.

- Eksempelvis mener jeg, at man kunne have fundet en ordning til de stakkels unge mennesker, der skal på højskole. Det kunne gøres på samme måde, som det tidligere blev gjort med efterskolerne, hvor eleverne fik mulighed for at gå i boble med hinanden, siger Martin Geertsen.

/ritzau/