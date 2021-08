Flertal vil hastebehandle indgreb i sygeplejerskekonflikt

Regeringen har umiddelbart nok mandater til at hastebehandle et lovindgreb, der vil afslutte sygeplejerskernes strejke.

Det viser en optælling, der er foretaget af Ritzau, natten til torsdag.

Senest har Venstre meddelt, at partiet støtter lovindgrebet og en hastebehandling.

- Ifølge regeringen er alle muligheder for at lande en forhandlet løsning udtømt. Det tager vi til efterretning.

- Vi kommer til at bakke op om, at konflikten nu afsluttes, så patienterne igen kan få behandling, siger beskæftigelsesordfører Hans Andersen (V).

Hvis lovforslaget skal hastebehandles, kræver det dispensation fra tre fjerdedele af Folketinget. Det svarer til 135 mandater.

Med Venstres opbakning er der lagt 39 mandater til. I forvejen har partier som SF (15), De Radikale (14), De Konservative (12), Nye Borgerlige (4), Liberal Alliance (3) og Kristendemokraterne (1) tilkendegivet, at de støtter en hastebehandling.

Sammen med Socialdemokratiets 49 medlemmer giver det regeringen 137 mandater i alt.

SF og Kristendemokraterne har dog meddelt, at de ikke støtter selve lovindgrebet, men kun hastebehandlingen.

SF's gruppeformand, Jacob Mark, kalder det "dybt urimeligt", at regeringen vil afslutte sygeplejerskernes konflikt med et lovindgreb, der "ikke byder ind med en reel løsning på uligeløn".

- Jeg synes simpelthen det er hamrende træls, for nu at sige det på jysk. Vi har forspildt en unik mulighed for at sikre reel ligeløn i den offentlige sektor, siger han.

Onsdag aften sagde beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) på et pressemøde, at sygeplejerskernes strejke kan være afsluttet allerede på lørdag, hvis lovindgrebet bliver hastebehandlet i Folketinget.

Regeringen begrunder behovet for et indgreb med, at sundhedsvæsnet ikke kan holde til, at et antal af landets sygeplejersker strejker.

Hos Dansk Sygeplejeråd er man vred over lovindgrebet i konflikten, som har stået på siden juni.

Ifølge formanden for rådet, Grete Christensen, kan det få negative konsekvenser for interessen for sygeplejerskefaget, at der ikke er blevet givet "et lønløft nu eller et løfte om penge til at indhente lønefterslæbet".

/ritzau/