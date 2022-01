Flertal vil have undersøgt teststrategi efter kritik

Et politisk flertal vil have igangsat en undersøgelse af, om den nuværende teststrategi, hvor man massetester befolkningen, er den rette.

Det skriver DR.

Det sker, efter at flere eksperter har kritiseret den danske teststrategi for, at strategiens reelle effekt ikke er blevet dokumenteret.

Flertallet består af De Konservative, Enhedslisten, Venstre, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige.

Artiklen fortsætter under annoncen

Venstres sundhedsordfører, Martin Geertsen, mener, at vi er nået til et punkt, hvor det er naturligt at sætte spørgsmålstegn ved den nuværende strategi.

- Gør vi det rigtige, eller er det på tide at ændre retning og tænke i andre baner?, siger han til mediet.

- Det helt store spørgsmål er naturligvis, om den massive testindsats modsvarer de mange penge, vi som samfund bruger. Måske kan de penge bruges bedre et andet sted i sundhedsvæsnet, lyder det.

Jakob Kjellberg, professor i sundhedsøkonomi ved Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive), anslår, at det alene i år har kostet mindst ti milliarder kroner at teste danskere for corona. Det skriver DR.

/ritzau/