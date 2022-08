Flertal vil lovfæste offentligt ansattes ytringsfrihed

Et flertal i Folketinget er blevet enig om at lovfæste offentligt ansattes ret til ytringsfrihed.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Tidligere har det blot været en vejledning, at offentligt ansatte har ret til at deltage i den offentlige debat om deres arbejde.

Med en lovfæstelse sendes "et klart og tydeligt signal om de offentligt ansattes ret til at gøre brug af deres ytringsfrihed uden frygt for negative reaktioner fra ledelsen", lyder det i pressemeddelelsen.

Bag aftalen står regeringen, SF, De Radikale, Enhedslisten og Dansk Folkeparti.

- Det er vigtigt for vores demokrati og den offentlige debat, at de offentligt ansatte bringer deres viden og synspunkter i spil, siger justitsminister Mattias Tesfaye (S) i pressemeddelelsen.

- I Danmark har offentligt ansatte en udstrakt ytringsfrihed, og det kan vi være stolte af. Men der er brug for at gøre mere for sikre, at de offentligt ansatte kender deres rettigheder og gør brug af dem.

SF's retsordfører og gruppeformand, Karina Lorentzen, peger på Tibetsagen som et eksempel på en sag, hvor politifolk kendte til ulovligheder, men ikke udtalte sig om dem.

Den sag viser, at der skal gøres endnu mere end søndagens aftale, mener hun.

- Jeg kan kun se det som, at man ikke turde fortælle det. Derfor er der brug for en lovsikring, men også kompensationer til dem, der rammes af repressalier i forbindelse med, at de ytrer sig - og en delt eller omvendt bevisbyrde, så arbejdsgiveren også pålægges et ansvar for at bevise, at en fyring, flytning eller andre opgaver ikke skyldes ytringen.

- Det ansvar står lønmodtageren helt alene med i dag, og det er ikke fair, siger Karina Lorentzen i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Hun glæder sig dog over det første skridt.

- Det her er vigtigt, for vi ved, at mange offentligt ansatte holder sig tilbage fra at deltage i den offentlige debat. Og det er et kæmpe problem, fordi vi har brug for deres input til at forbedre forholdene for børn, ældre og syge.

Aftalen kan først vedtages i Folketinget i næste folketingssamling, der begynder i oktober. Her vil et lovforslag blive fremsat.

/ritzau/