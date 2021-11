Flertal vil se på udskældte regler for familiesammenføring

Venstre er klar til at lave om i reglerne for ægtefællesammenføring, som partiet selv stod i spidsen for at indføre i 2018.

Ifølge udlændingeordfører Mads Fuglede (V) rammer reglerne mennesker, som det aldrig var meningen at ramme.

- Det her er på en eller anden måde blevet for kafkask, siger han til Jyllands-Posten.

Han mener, at der siden lovændringen har været alt for mange sager, hvor reglerne rammer helt skævt.

En de sager er den 75-årige Bent Lange og hans 61-årige filippinske kone, Maximina Sebastian. Bent Lange har ikke papirer på sin skolegang i 1960'erne, og derfor er hans hustru blevet udvist ifølge avisen.

Også Ekstra Bladet har afdækket en række sager, hvor ægtepar er blevet afvist på alt fra manglende papirer til fejl i boliglejekontrakter.

Ifølge reglerne fra 2018 skal ægtepar, der ønsker familiesammenføring i Danmark, tilsammen leve op til tre af seks betingelser om blandt andet beskæftigelse og uddannelse.

Desuden skal den herboende ægtefælle som et ufravigeligt krav have bestået Dansk 3 – et mundtligt og skriftligt danskniveau, der svarer til afgangsprøven i 9. klasse.

- Det bliver vi nødt til at lave om. Vi bliver nødt til at få et system, hvor der ikke bliver gjort forskel på, om du har overtaget din fars gård tidligt i livet og aldrig er gået ud af skolen med papirer, eller hvis man har taget en lang videregående uddannelse.

- Det skal være det samme, hvad end man er arbejdsmand eller cand.jur., siger Mads Fuglede til avisen.

Aftalen fra 2018 blev dengang indgået mellem VLAK-regeringen, DF og Socialdemokratiet.

Udlændingeminister Mattias Tesfaye (S) er i et skriftligt svar til Jyllands-Posten åben for at gennemgå reglerne.

- Det er snart fire år siden, at et bredt flertal blev enigt om de nuværende regler for ægtefællesammenføring. Derfor mener jeg også, at det vil være fornuftigt at foretage et eftersyn af, hvordan den nuværende lovgivning fungerer i praksis, skriver han.

/ritzau/