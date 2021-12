Flertal vil sende Støjberg ud af Folketinget efter fængselsdom

Tre partier har på stribe meddelt, at Inger Støjberg ikke er værdig til Folketinget. Dermed er der et flertal.

Der er et politisk flertal for at erklære tidligere udlændingeminister Inger Støjberg uværdig til at sidde i Folketinget efter en historisk fængselsdom.

På under et år har hun forladt posten som næstformand, brudt med Venstre og er blevet dømt i en rigsretssag. Og står Inger Støjberg til at forlade Folketinget inden årets udløb.

Det sker, efter at hun mandag modtog en fængselsdom på 60 dage i Rigsretten for som udlændingeminister at adskille asylpar ulovligt i 2016.

Flertallet består af Venstre, Liberal Alliance, SF, Enhedslisten, De Radikale, Alternativet, Frie Grønne og tre løsgængere.

Støjbergs tidligere parti Venstre gjorde sin sag op onsdag. Kort tid efter fulgte SF og Enhedslisten.

Socialdemokratiet og De Konservative har endnu ikke meldt ud, om de ønsker at erklære Støjberg uværdig.

Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige vil lade hende fortsætte.

Det ventes, at Inger Støjbergs valgbarhed skal til afstemning i Folketinget 21. december.

Allerede tirsdag skrev Inger Støjberg i et nyhedsbrev, at hun ikke forventede at få lov at fortsætte som medlem af Folketinget.

- Jeg forventer, at et flertal erklærer mig uværdig til at blive siddende på min post, skrev hun.

Hun skrev videre, at hun har besluttet sig for at være til stede i salen, når der skal stemmes om hendes fremtid.

Senest, et folketingsmedlem blev ekskluderet, var i 1990, da Hugo Holm blev smidt ud efter en dom for vold.

Det var en enig folketingsgruppe i Venstre, der stemte for at sende hende ud.

- Man kan ikke forestille sig, at man kunne sidde i fængsel og afsone den dom, mens man sidder i Folketinget, sagde gruppeformand Karsten Lauritzen (V) tidligere på dagen.

/ritzau/