Flertal vil skære ti kilometer i timen af farten i København

Der er udsigt til lavere fartgrænse på vejene i Københavns Kommune.

Det skriver TV 2 Lorry.

Et stort projekt fra Teknik- og Miljøforvaltningen vil nemlig sænke farten på langt de fleste veje med ti kilometer i timen.

På mange københavnske veje må biler i fremtiden efter alt at dømme kun køre 40 kilometer i timen. Det gælder for eksempel Amagerbrogade, Jagtvej og Tagensvej. Andre steder kan det blive helt ned til 30 kilometer i timen, eksempelvis Artillerivej og Øster Allé.

30. maj skal Teknik- og Miljøudvalget tage endeligt stilling til projektet.

Det sker, efter at et bredt flertal i kommunen vedtog en generel hastighedsnedsættelse med budgetaftalen for 2022 i efteråret. Kun Konservative har stemt nej.

Forvaltningen oplyser til Ritzau, at det lige nu ser ud til, at flertallet består, så den endelig plan går igennem.

Bliver projektet vedtaget, vil det koste knap 90 millioner kroner at gennemføre. Pengene skal gå til vejskilte og ombygning af veje, der skal have chikaner og bump.

Projektet gælder ikke regionale veje, som primært er de store indfaldsveje og for eksempel H.C. Andersens Boulevard.

Lavere hastighed på vejene skal gøre det mindre attraktivt at være bilist i byen, både af hensyn til trafiksikkerheden og miljøet, lyder det.

- Vi står midt i en meget alvorlig klimakrise, hvor vi er nødt til at tage en lang række af tiltag i brug. At sætte fartgrænsen ned er en del af det, siger teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL).

Hun fremhæver, at projektet også vil gøre det mere sikkert at færdes i trafikken.

- Målet er, at færre kører i bil, og at en meget større del af af dem, der hver dag skal ind til København for at arbejde, vælger at tage offentlig transport eller cykel. Eller at flere folk vælger at bruge delebiler eller samkørsel, så vi samlet set får meget færre biler i byen, siger borgmesteren.

Line Barfod er ikke nervøs for, at en lavere fartgrænse kan gøre det sværere at drive forretning i København.

- Tværtimod. Til erhvervsdrivende har vi jo netop etableret parkeringspladser til håndværkere og vareindlevering. Man kan sige, at København halter bagud i forhold til andre storbyer i Europa, som for længst har gjort deres midtbyer bilfri, siger borgmesteren.

Forvaltningen forventer, at projektet vil starte i slutningen af 2022 i Valby, hvis det altså bliver vedtaget.

/ritzau/