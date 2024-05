Flertal vil slå hårdere ned på ulovligt arbejde på byggepladser

Et politisk flertal er enige om at sætte ind over for brodne kar på landets byggepladser. Det fremgår af en pressemeddelelse torsdag, hvor der er indgået en politisk aftale.

Politikerne vil styrke indsatsen mod brug af illegal arbejdskraft på danske arbejdspladser og stoppe entreprenører, som gentagne gange bryder reglerne på grov vis.

- Vi vil ikke finde os i, at nogle virksomheder igen og igen udsætter deres medarbejdere for fare, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i meddelelsen.

Politikerne vil gøre op med det problem, at alt for mange byggepladser med lovløse forhold fortsætter på trods af myndighedernes mange påbud og bøder.

En del illegale, udenlandske byggearbejdere får arbejde i Danmark. Mange bliver lønnet under tariffen, indkvarteret i kummerlige boliger og arbejder under dårlige og ofte ulovlige forhold.

Aftalen indebærer, at Arbejdstilsynet skal have flere muskler til at stoppe "kriminelt arbejdsliv" på landets byggepladser.

Fremover skal myndigheder kunne stoppe alle byggeaktiviteter, hvis ikke entreprenøren retter ind.

Forud for det skal myndighederne gennemføre et intensiveret tilsyn, der giver entreprenøren varsel om det forestående indgreb. Det er en sidste chance for at rette ind efter myndighedernes krav og påbud.

Rockwoolfonden vurderede i 2018, at der var 26.000 illegale indvandrere i Danmark.

Det tal, mener Ane Halsboe-Jørgensen, må være steget, da antallet af legale arbejdstagere er steget kraftigt siden 2018.

Fagforeningerne i bygge- og anlægsbranchen kalder det en nødvendig aftale. Men branchen venter stadig på det, der virkelig virker.

Det er et obligatorisk id-kort på alle byggepladser, hvilket ikke er en del af aftalen.

- I mange andre europæiske lande er id-kort obligatoriske, og der siger erfaringerne, at det er et effektivt redskab mod social dumping, siger direktør Claus von Elling i en pressemeddelelse.

Hidtil har bøderne været så små og gevinsterne så store, at de lyssky entreprenører simpelthen har været ligeglade ifølge branchen.

Det er også positivt, at myndighederne får bedre mulighed for at føre tilsyn, og at indsatsen mod illegal arbejdskraft styrkes.

