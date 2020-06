Flertal vil tillade bryllupsfester efter midnat

Partier er klar til at gå imod regeringens ønske om at lukke bryllups- og fødselsdagsfester klokken 24.00.

Et politisk flertal uden om regeringen er klar til at give danskerne tilladelse til at fortsætte fejringen af bryllupsfester og runde fødselsdage efter klokken 24 - også selv om det sker på en lejet kro eller restaurant.

Der er tale om partierne Venstre, Dansk Folkeparti, De Konservative, De Radikale, Liberal Alliance og Nye Borgerlige, som ikke mener, man kan tillade sig at sige, at fester på lejede lokationer som restauranter skal lukke klokken 24.00.

Regeringen mener, at en planlagt fest på en lejet restaurant eller kro er i samme kategori som værtshuse og caféer, der skal lukke klokken 24.00 på grund af coronakrisen.

Hos Venstre siger politisk ordfører Sophie Løhde, at Folketinget ikke skal blande sig i, hvornår en bryllupsfest eller en rund fødselsdag stopper.

- Det er fuldstændig ude af proportioner, at man ikke kan danse brudevals efter midnat eller holde sin runde fødselsdag, siger hun.

Hos Dansk Folkeparti siger sundhedsordfører Liselott Blixt, at der bør gælde de samme regler for private fester såvel som dem, der foregår på en lejet restaurant.

Holder man eksempelvis bryllup i sit private hjem, må man gerne feste til efter klokken 24.00.

- Jeg synes, det er noget pjat, siger hun.

Hos De Radikale siger Sofie Carsten Nielsen, partiets politiske ordfører, at det "ærlig talt" går for vidt, når man vil bestemme tidspunktet for lukningen af en bryllupsfest.

- Det skal vi ikke blande os i. Vi må have tillid til mennesker, og at de kan finde ud af hygiejne, siger hun.

På sin Facebook-side skriver Søren Pape Poulsen, formand for De Konservative, at det ikke ender med en midnatslukning, hvis det står til det borgerlige parti.

- Nu er det tid til at vise helt almindelige danskere tillid og vise forståelse for vores erhvervsliv, skriver den konservative leder.

/ritzau/