Flertal vil tvinge regeringen til at flytte køreprøver fra politiet

Flertal i Folketinget vil have flyttet kørekort og køreprøver fra politiet til Færdselsstyrelsen.

Regeringen kan blive tvunget til at rykke ansvaret for kørekort og køreprøver væk fra politiet.

I september besluttede regeringen at omgøre den tidligere VLAK-regerings beslutning om at flytte udstedelsen af kørekort, køreprøver og en række andre færdselsopgaver fra politiet til Færdselsstyrelsen.

Men et flertal uden om regeringen vil have ændret det tilbage til den oprindelige beslutning.

Flertallet består af Venstre, De Konservative, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og De Radikale.

Partierne vil i næste uge lægge op til at pålægge regeringen at finde en model til at rykke opgaverne til Færdselsstyrelsen. Det sker i forbindelse med en forespørgselsdebat i Folketinget.

Idéen med flytningen er, at det skal frigive omkring 115 betjente. Samtidig er håbet, at det kan sænke ventetiden for køreprøver.

- Opgaverne ligger naturligt hos Færdselsstyrelsen, som har ansvar for alle regler om kørekort og færdselsregler, siger Kristian Pihl Lorentzen, der er transportordfører for Venstre.

- Derudover kan vi frigive politifolk til egentligt politiarbejde. Det er velkendt, at politiet har brug for flere ressourcer, siger han.

Regeringens begrundelse for ikke at flytte opgaverne er, at der ikke var fundet penge til at købe de nødvendige it-systemer og betale driften af dem.

It-udgifterne ved at rykke opgaverne vil være 37 millioner kroner til et nyt it-system. Derudover koster driften ti millioner kroner årligt. Det har transportminister Benny Engelbrecht (S) oplyst i et svar til Folketinget.

Regeringen har dog ikke været afvisende over for at flytte opgaverne på et senere tidspunkt.

Kristian Pihl Lorentzen er klar til at diskutere finansieringen, men har tidligere foreslået at hæve gebyret for at gå til køreprøve. Det ligger i dag på 600 kroner. Samme melding kommer fra De Radikale.

- Der skal udvikles et nyt it-system under alle omstændigheder, og det mener vi, at man skal betale gennem gebyret til køreprøve, siger transportordfører Andreas Steenberg.

- Det er borgerne, der tager kørekort. Derfor er det naturligt, at de udgifter, der er forbundet med det, bliver betalt af dem, der tager det, siger han.

Både Venstre og De Radikale er klar til at droppe forslaget i næste uge, hvis regeringen skifter standpunkt.

Begge ordførere peger på, at spørgsmålet kunne indgå forhandlingerne om et politiforlig, der skal på plads i 2020.

/ritzau/