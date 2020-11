Flertallet er bange for at få corona i bussen

Undersøgelse viser, at mange borgere er utrygge ved tage tog eller bus på grund af coronasmitte. Nervøsiteten er begrundet, mener professor.

Når danskerne sætter sig til rette i bussædet eller stiger ind i toget, er det med en vis portion uro for at blive smittet med en smitsom sygdom.

Det viser en landsdækkende undersøgelse fra Passagerpulsen, som hører under Forbrugerrådet Tænk. der har spurgt over 2600 danskere.

Hele 55 procent af de adspurgte opfatter risikoen for at blive smittet med en smitsom sygdom i den kollektive transport som høj.

Og det er ikke nogen ubegrundet frygt, mener Isik Somuncu Johansen, der er professor i infektionsmedicin ved Syddansk Universitet og overlæge på Odense Universitetshospital.

- I offentlig transport er man jo meget tæt på hinanden, og hvis nogen nyser eller hoster, er der meget stor risiko for, at man kan smitte andre. Særligt, hvis man står under en meter fra hinanden.

Det har ikke været muligt for Ritzau at få tal på, hvor mange som bliver smittet med det aktuelle coronavirus i den kollektive transport. Men i en opgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed fra september vurderede halvdelen af 2112 smittede, at de var blevet smittet på deres arbejdsplads, uddannelse eller i bekendtskabskredsen.

En læresætning i kampen mod corona har været at holde afstand til andre.

Netop muligheden for at holde afstand til de øvrige passagerer er særlig dårlig i bussen. Det mener over halvdelen af de adspurgte.

Hos Sydtrafik, der står for den kollektive trafik i den jyske del af Region Syddanmark, kender man godt til problemstillingen, fortæller kommunikationskonsulent Louise Christine Rasmussen.

- Vi ved, at på visse tidspunkter, for eksempel i myldretiden, føler folk, at de står for tæt i busserne.

De adspurgte har svaret mellem den 24. august og 14. september, hvor der netop var indført krav om mundbind i offentlig transport over hele landet. De bedømmer også muligheden for at holde afstand i bussen forskelligt fra landsdel til landsdel. I de jysk-fynske regioner er tilfredsheden større end i Region Hovedstaden.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) forventer, at kravet om at bære mundbind i offentlig transport fortsætter ind i 2021. Det var ellers sat til at ophøre 2. januar.

/ritzau/