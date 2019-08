Flest bryllupsklokker kimer 18. august

August er højtid for bryllupper, og siden 2007 har særligt en dato været en meget populær bryllupsdag.

Det er så yndigt at følges ad, og august er højtiden for, at par ser hinanden dybt i øjnene og lover at leve sammen i medgang og modgang.

I august sidste år blev 5931 par viet, og særligt én dato var populær - den 18.

Her blev der byttet ringe i rådhuse og kirker 1948 gange. Det viser tal fra Statistikbanken.

Selv om den 18. august falder på forskellige ugedage fra år til år, er det den dato, hvor præster og borgmestre har viet flest par mellem 2007 og 2018. Gennemsnitligt bliver 360 par gift denne dato, skriver Danmarks Statistik.

Kærligheden bliver især fejret i de måneder, hvor vejret er varmt, mens antallet af bryllupper når sit lavpunkt i januar. Her blev 1355 par viet sidste år. Fem af dem fandt sted på årets allerførste dag.

Det er dog langtfra alle, som formår at holde sammen i tykt og tyndt, og omkring 45 procent af ægteskaberne ender i skilsmisse. I 2013 nåede skilsmisseprocenten sit højpunkt på 53,14. I 2018 dalede det til 46,51 procent.

For nylig er en del af landets kommuner begyndt at tilbyde parterapi, som skal hjælpe flere ægtepar med at blive sammen. Skilsmisser gør nemlig ikke kun ondt på forældre og børn. Også kommunekasserne kan mærke det, hvis mange par går fra hinanden.

Ifølge en rundspørge, som Politiken har foretaget blandt landets 98 kommuner, hvoraf 67 svarede, tilbyder næsten fire ud af ti kommuner gratis parterapi.

Det er ofte forskellige initiativer, som skal sikre, at parterne bliver bedre til at kommunikere med og lytte til hinanden i ægteskabet.

/ritzau/