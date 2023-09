Floder og skove bliver anerkendt som levende væsener flere steder i verden. Men kan et stykke natur eje sig selv?

Et træ var engang så elsket af manden, der ejede det, at manden testamenterede ejerskabet over træet og jorden, det stod på, til træet selv. Således havde intet menneske ret til at fælde det, når han var væk.

Træet, som sidenhen er blevet berømt, står i delstaten Georgia i USA og er kendt som ”træet, der ejer sig selv”. Dets historie har vist sig umulig at bekræfte og skal nok nærmere ses som en skrøne. Men tanken om, at et træ eller en skov kan få tildelt juridiske rettigheder, er skam blevet en realitet rundt omkring i verden.

Sidste år anerkendte Spanien lagunen Mar Menor som "et subjekt med egne rettigheder", så lagunen nu har "ret til at eksistere som et økosystem og til at udvikle sig naturligt" efter flere år med svær forurening. Nu kan lagunen, gennem menneskelige værger, modsige sig aktiviteter, der kan have en negativ effekt på dens eksistens – eksempelvis opførelsen af ​​en ny lystbådehavn. Lignende eksempler på juridisk særstatus findes i lande som New Zealand, Holland og Brasilien.

En ældre herre hænger et hjemmelavet skilt ud fra sin altan til forsvar for saltvands-lagunen Mar Menor i byen Puerto Bello de la Manga i Spanien. Mere end fem tons døde fisk skyllede i 2021 i land efter problemer med voldsom forurening. Foto: Jose Miguel Fernandez/AFP/Ritzau Scanpix

To kommunale arbejdere forsøger at gøre deres for at holde saltvands-lagunen Mar Menor i Spanien ren. Foto: Jose Miguel Fernandez/AFP/Ritzau Scanpix

Det er dog svært at forestille sig i Danmark, mener Ole Windahl Pedersen, professor i miljøret ved Aarhus Universitet.

"Det giver ingen mening," siger han og forklarer, at organisationer her i landet allerede repræsenterer naturen i en bredere forstand, selvom de ikke er dens juridiske værge. Hvis vi vil beskytte et stykke natur, så freder vi det.

"Men hvis Folketinget en dag beslutter at give Molsbjergene særstatus, så kunne det i princippet godt ske. Det ville være upraktisk, men ikke umuligt," siger Ole Windahl Pedersen.

Han nævner styregruppen for Sund Vejle Fjord som eksempel på en gruppe, der taler på vegne af naturen. Siden 2022 har gruppen kæmpet for en sundere fjord, hvilket indtil videre har ført til udplantning af ålegræs og et samråd med miljøminister Magnus Heunicke (S).

Gudenåen, der løber fra Kattegat til Tørring, kan ikke forvente at blive erklæret som et levende væsen i juridisk forstand, som dens fjerne slægtning, Turaq-floden i Bangladesh, blev det. På billedet ses Gudenåen fra oven ved Langå nær Randers. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Han tvivler på, at juridisk særstatus til naturen ville være mere effektivt end den eksisterende praksis, og noget tyder på, at han har ret.

I hvert fald hvis man ser mod Turag-floden i Bangladesh, som i 2019 af landets Højesteret blev anerkendt som et levende væsen med rettigheder, hvilket skulle forpligte regeringen til at beskytte den. Fire år senere er forurening i og omkring floden stadigt stigende, kan man læse hos nyhedsbureauet Reuters.

Hos Danmarks Naturfredningsforening overvejer man ikke en kampagne for særstatus til for eksempel enkelte træer, fortæller organisationens direktør, Lars Midtiby. Noget af det, der ifølge organisationen i stedet skal til for at beskytte naturen, er intet mindre end en revision af Grundloven.

”Vi tror mere på en generel naturbeskyttelse, som tager hensyn til større arealer frem for det enkelte træ. Plads og beskyttelse over lang tid er helt afgørende for natur og biodiversitet,” siger han og fortæller, at lande som Norge og Tyskland allerede har noget lignende i sin grundlov.

”En ting er det juridiske, noget andet er det værdimæssige. Ligesom ytringsfrihed bør naturbeskyttelse også være en grundlæggende værdi i Danmark,” siger Lars Midtiby.