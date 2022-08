Fly til og fra Bornholm ser ud til at komme på vingerne mandag

Alle fly fra og til Bornholm til og med mandag morgen har været aflyst som følge af en arbejdsnedlæggelse blandt medarbejdere i lufthavnens security og bagagehåndtering.

Men på Bornholms Lufthavns hjemmeside ser det søndag formiddag ud til, at flyene mandag morgen alligevel letter.

Trafikstyrelsen fortæller søndag til TV 2 Bornholm, at den undersøger muligheden for at genåbne lufthavnen mandag.

Lars Bang Meile, sekretariatschef for ledelsessekretariatet i Trafikstyrelsen, fortæller, at styrelsen afsøger forskellige muligheder og forventer, at medarbejderne genoptager arbejdet "hurtigst muligt".

Artiklen fortsætter under annoncen

/ritzau/