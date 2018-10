Integrationen går godt. Derfor kan Danmark uden besvær tage imod kvoteflygtninge, mener Dansk Flygtningehjælp.

Danmark kan sagtens tage imod kvoteflygtninge og samtidig arbejde på at integrerer de flygtninge, der allerede er her.

Det mener Christian Friis Bach, der er generalsekretær i Dansk Flygtningehjælp.

- Danmark er det eneste land i verden, der tidligere har taget kvoteflygtninge, men som nu er holdt op og tager nul.

- Vores nabolande gør det, og de kan håndtere det. Der er endda en række lande i Europa, som har sagt at for at få styr på flygtningekrisen, så tager de flere, siger han.

Torsdag meldte udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) ud, at Danmark fortsat ikke er klar til at åbne for kvoteflygtninge.

Hun har derfor besluttet, at Danmark heller ikke skal tage imod kvoteflygtninge i 2018.

- Selv om vi har fået markant bedre styr på tilstrømningen, er vi stadig i den situation, at vi kæmper med at få integreret de mange flygtninge, der er kommet til Danmark de seneste år, siger Inger Støjberg i en pressemeddelelse.

/ritzau/