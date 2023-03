Flygtningenævn: Syrere kan hjemsendes til Latakia

Flygtningenævnet afgør, at syrere kan sendes tilbage til Latakia-regionen i Syrien. I to konkrete sager sendes de dog ikke retur, da de er personligt forfulgt.

Det skriver Flygtningenævnet på sin hjemmeside fredag.

- Flygtningenævnet har i begge sager tiltrådt Udlændingestyrelsens vurdering af, at forholdene i Latakia ikke kan begrunde en fortsat opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, skriver nævnet.

Udlændingelovens § 7, stk. 3 kan give en flygtning midlertidig opholdstilladelse i Danmark på baggrund af situationen i vedkommendes hjemland.

Udlændingestyrelsen har tidligere vurderet, at der ikke længere var grundlag for at forlænge de to personers opholdstilladelse i Danmark.

I de to konkrete sager har Flygtningenævnet dog vurderet, at de kan få opholdstilladelse efter den paragraf, der bruges, hvis man er personligt forfulgt.

Dermed har nævnet omgjort Udlændingestyrelsens afgørelser.

I 2019 vurderede de danske myndigheder, at situationen i Damaskus i Syrien ikke længere var så alvorlig, at den kunne give flygtninge fra området ret til asyl i Danmark.

Efterfølgende skete det samme med den omkringliggende region, Rif Damaskus.

