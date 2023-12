Flypassagerer skal fra 2025 betale afgift med ny aftale

Danske flypassagerer skal fra 2025 betale afgift.

Det sker med en ny politisk aftale om grøn luftfart, som regeringen fredag har indgået med SF og Enhedslisten.

Den differentierede flyafgift indfases fra 2025 og frem til 2030. Når den er fuldt indfaset, vil afgiften i gennemsnit være på 100 kroner per rejse.

- Det er en aftale, som betyder, at det kommer til at koste en flad 50’er - som man siger - ekstra at flyve indenrigs i Danmark og Europa, siger skatteminister Jeppe Bruus (S) i 2030.

Han slår også fast, at aftalen ikke er en "løftet pegefinger" om, at man skal flyve mindre.

Det gælder, når aftalen er fuldt indfaset i 2030. Her vil mellemlange rejser til eksempelvis New York koste 310 kroner ekstra, mens lange rejser vil koste 410 kroner ekstra.

Flyafgiften for mellemlange og lange rejser er endt højere end i regeringens oprindelige udspil. Til gengæld er afgiften for korte rejser faldet fra cirka 60 kroner til 50 kroner.

Ifølge Jeppe Bruus er flyafgiften "sammenlignelig med nabolande".

Men den danske flyafgift er formentlig kun midlertidig, må man forstå på klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M).

- Jeg ser for mig, når vi kommer længere frem, at vi får fælles europæisk regulering på det her felt. Det må være den rigtige vej at gå, siger han.

Provenuet fra afgiften går til investeringer i grøn luftfart samt til en forhøjelse af ældrechecken med 4800 kroner fra 2025. Først i 2030 investeres der flere penge af provenuet i den grønne luftfart end i ældrechecken.

At alle pengene fra afgiften ikke går til investeringer i grønnere luftfart har mødt undren i både Folketinget, hos flybranchen og Ældre Sagen.

En række partier har forladt forhandlingerne om flyafgiften på grund af denne prioritering.

Aftalen sætter det også som et mål, at Danmark har en indenrigsrute i 2025, hvor der kun flyves på grønne brændstoffer. Desuden skal hele indenrigsluftfarten være grøn senest fra 2030.

Videre afsættes der i aftalen ti millioner til lufthavnene i Sønderborg, Esbjerg og Midtjylland hver fra 2025 til 2030.

