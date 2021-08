Flyselskaber tavse: Fly på vej fra Danmark mod Islamabad

Der er mandag en uvanlig trafik af fly fra Danmark med kurs mod Pakistan og byen Islamabad.

Ifølge Flightradar24, der er en tjeneste til at overvåge flytrafik, er to SAS-fly afgået mandag eftermiddag fra Københavns Lufthavn med kurs mod Islamabad.

Desuden beretter TV2, at et fly fra selskabet DAT mandag eftermiddag dansk tid er landet i Islamabad.

Netop fly fra Danmark til Pakistan har tiltrukket sig opmærksomhed. Det sker, efter at Pakistans udenrigsminister tidligere mandag skrev på Twitter, at Pakistan bidrager med at evakuere afghanske statsborgere, der har arbejdet for Danmark i Afghanistan.

Her er Pakistan tilsyneladende transit for evakuerede fra Afghanistans hovedstad, Kabul.

Den pakistanske udenrigsminister, Shah Mahmood Qureshi, skriver på Twitter:

- Har talt med udenrigsminister Jeppe Kofod i dag (mandag, red.) og delt: Pakistan faciliterer evakueringen af diplomatisk og internationalt samfund fra Kabul inklusive evakueringen af 431 afghanere, der har arbejdet for den danske regering.

TV2 har talt med DAT's direktør, Jesper Rungholm, der også selv er pilot:

- Jeg er i Islamabad. Jeg har ikke mulighed for at sige mere lige nu, siger han mandag til TV2.

DAT har ikke normalt afgange til Islamabad.

SAS ønsker hverken at be- eller afkræfte, om de to fly indgår i en evakuering.

Selskabets pressevagt kan dog bekræfte, at det ikke er en del af den normale rejseplan, at der afgår to fly næsten samtidig mod Islamabad.

Både Udenrigs- eller Forsvarsministeriet fortæller til TV2, at man af sikkerhedshensyn ikke vil oplyse noget om evakueringen fra Kabul.

/ritzau/