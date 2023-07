Flysøgninger fra Danmark til Paris tredoblet frem mod Tour-weekend

Danskerne hungrer efter rejser til Paris i, hvad der nok kommer til at blive endnu en dansk Tour de France-triumf.

Rejsesøgemaskinen Momondo har set en tredobling i flysøgninger fra Danmark til Paris i weekenden sammenlignet med ugen forinden.

Det oplyser Momondos talsperson, Per Christiansen, i et skriftligt svar.

Der er tre etaper tilbage i dette års Tour de France, men med en tidsforskel på syv minutter og 35 sekunder mellem nummer et og to, begynder der at tegne sig en vinder.

Jonas Vingegaard.

Om danskernes interesse for rejser til Paris denne weekend er for at se Vingegaard cykle over brostenene på Champs-Élysées i den franske hovedstad som vinder, kan Momondo af gode grunde ikke svare på.

Men der tegner sig en tendens i flysøgningerne, når Jonas Vingegaard nærmer sig en sejr.

- Vi så lignende tal sidste år, hvor Jonas Vingegaard også var lige ved at vinde Touren på samme tidspunkt, skriver Per Christiansen.

Tour de France er dog ikke afsluttet, og hovedpersonen selv har ikke været klar til at kalde sig vinder endnu.

- Jeg er sikker på, at Tadej prøver på noget i løbet af de sidste tre etaper. Vi er ikke i Paris endnu, sagde han onsdag efter etapen, hvor sloveneren Tadej Pogacar gik kold på 17. etape.

Torsdagens 18. etape skabte ingen ændringer i klassementets top. Vingegaard fører stadig med 7 minutter og 35 minutter til Tadej Pogacar på andenpladsen.

Fredag bliver terrænet langt fladere, og det er næppe en etape for klassementrytterne.

Lørdag venter den sidste reelle bjergetape, der indeholder blandt andet to kategori 1-stigninger.

